Universität Greifswald: Johanna Braun erhält Nachhaltigkeitspreis 2020

Greifswald

Die Universität Greifswald hat Johanna Braun mit dem Nachhaltigkeitspreis 2020 ausgezeichnet. Die Absolventin des Fachgebietes Umweltwissenschaften überzeugte die Jury mit ihrer Masterarbeit. Dafür erhielt sie am Mittwoch den mit 500 Euro dotierten Preis. Mit dem werden hervorragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten gewürdigt, die sich in besonderer Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Elf Abschlussarbeiten eingereicht

Insgesamt elf Abschlussarbeiten aus den Fachgebieten Nachhaltigkeitsgeographie, Landschaftsökologie, Biochemie, Kommunikationswissenschaft, Umweltwissenschaft, Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre wurden für den Preis eingereicht, der in diesem Jahr vom Rektorat, der Nachhaltigkeitskommission des Senats und der Nachhaltigkeitsbeauftragten der Universität zum zweiten Mal vergeben wurde. Damit habe die fachliche Breite der Arbeiten stark zugenommen, teilt die Uni-Leitung mit.

Anzeige

Appell der Preisträgerin: Verbrauch tierischer Produkte reduzieren

In ihrer prämierten Masterarbeit beantwortet Johanna Braun die in dieser Form bisher nicht erforschte Frage, ob eine nachhaltige Landnutzung, die keinen Raubbau an den Süßwasserreserven betreibt, trotz der resultierenden geringeren Ernten ausreichen würde, die Menschheit zu ernähren, wenn diese gleichzeitig ihre Ernährungsweise umstellt und weniger tierische Produkte konsumiert. Die Preisträgerin stellte ihre Arbeit im Rahmen der Sitzung des Akademischen Senats per Online-Zuschaltung persönlich vor. Johanna Braun schloss ihre Ausführungen mit einem Appell: „Große öffentliche Einrichtungen sollten mit gutem Beispiel vorangehen und insbesondere in Mensen, Cafeterien und bei Veranstaltungen den Verbrauch tierischer Produkte massiv reduzieren. Hier sehe ich noch großes Potenzial, gesunde und nachhaltige Ernährung konsequent zusammen zu denken.“

Lesen Sie auch

Von OZ