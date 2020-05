Universität Greifswald hat noch keinen Hygieneplan

Greifswald

Unter bestimmten Bedingungen kann in Ausnahmefällen wieder mit Anwesenheit an der Universität gelehrt und auch geprüft werden. In welchen Räumen, Laboren undWerkstätten das möglich ist und wie sich die Uni-Angehörigen zu verhalten haben, reguliert zum Beispiel die Hochschule Wismar seit dem 27. April in einem Hygieneplan.

An der Greifswalder Hochschule ist man noch nicht so weit. „Ein Hygieneplan ist in Arbeit“, informiert Sprecher Jan Meßerschmidt. Aber mit den im FAQ der Uni (Frequently Asked Questions/häufig gestellte Fragen) genannten Regelungen gebe es eine Orientierung. Die beruht auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, besonders zum Sicherheitsabstand. Darüber hinaus existierten Richtlinien.

Maske dringend empfohlen

„Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen werden insbesondere bei Publikumsverkehr dringend empfohlen“, so Meßerschmidt. Dazu können auch Schals und Tücher genutzt werden. Schutzmasken höherer Klassifizierung für Forschung und Lehre in den Laboren sollen beschafft werden. Bei Laborpraktika gelte Mund-Nasenschutz-Pflicht. Für Präsenz-Prüfungen gebe es ebenfalls bereits eine Richtlinie.

Von eob