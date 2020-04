Universität Greifswald sagt die Nacht der Wissenschaft 2020 ab

Greifswald

Die Universität Greifswald sagt die Nacht der Wissenschaft am 5. Juni ab. Schweren Herzens musste das Organisationsteam diese Entscheidung in Absprache mit dem Krisenstab der Universität Greifswald treffen. Die Veranstaltung soll im kommenden Jahr nachgeholt werden, heißt es in einer Mitteilung der Universität.

Gesundheit hat oberste Priorität

Großveranstaltungen sind bis Ende August 2020 bundesweit nicht gestattet. Es ist selbstverständlich, dass die Gesundheit oberste Priorität haben müsse, heißt es weiter. Die Veranstaltung werde nachgeholt, sobald es wieder möglich ist, mit größerer Unbefangenheit zusammenzukommen, um Wissenschaft nahbar zu erleben und in den Dialog zu treten. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen habe viele neue Fragen mit gesellschaftlicher Relevanz aufgeworfen. Auch Wissenschaftler der Universität Greifswald hätten sich dieser Fragen wissenschaftlich angenommen. Diese werde auch in das Programm für 2021 einfließen.

Populärwissenschaftliche Online-Angebote

Da populärwissenschaftliche Veranstaltungen leider absehbar physisch nicht stattfinden könnten, werde es demnächst Online-Angebote geben. Aktuell bereitet die Presse- und Informationsstelle erste Vorlesungen der Reihe Familien-Universität vor. Hier wird es zeitnah Informationen auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen der Universität Greifswald geben.Lesen Sie auch: Corona bringt auch Studenten in Not

