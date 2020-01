Greifswald

In der Hochschullandschaft des Landes ist ein Spitzenposten zu vergeben. Die Universität Greifswald sucht eine neue Rektorin beziehungsweise einen neuen Rektor. Die oder der soll zum 1. April 2021 das Amt antreten.

Erste Frau in dieser Position

Das legt Johanna Eleonore Weber am Tag zuvor nieder. Die heute 64-Jährige ist seit 2013 Rektorin und damit die erste Frau in dieser Position in der Geschichte 1456 gegründeten Universität. An der hatte die einst in Plaidt in der Eifel ( Rheinland-Pfalz) Geborene von 1994 bis 2013 den Lehrstuhl für Psychologie inne. Sie folgte seinerzeit auf Rainer Westermann (69), der von 2003 bis 2013 Rektor der Uni war. An der sind heute mehr als 10 000 Studenten aus mehr als 90 Nationen eingeschrieben.

Bewerbungsfrist endet Mitte März

Die Nachfolgerin beziehungsweise der Nachfolger werden vom Erweiterten Senat der Universität gewählt und vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 19. März.

