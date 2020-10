Universitätsmedizin Greifswald: Nur noch ein Besucher pro Patient

Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswald hat am Dienstag die Regeln zum Schutz vor Corona weiter verschärft. Ab sofort ist in allen Gebäuden und auf dem gesamten Gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Maske wird zur Pflicht. Zudem werden die Besuchsregeln verschärft. Jeder Patient darf nur noch von einer zuvor festgelegten Person besucht werden, teilt die Klinikleitung am Dienstag mit.

Maskenpflicht auf dem gesamten Campus

Bereits am Montag hatte der Krisenstab der Unimedizin festgelegt, dass Besucher das Haupthaus nur noch mit Mund-Nasen-Schutz betreten dürfen. Nun weitet er diese Pflicht auf alle Gebäude sowie den Campus aus. Außerdem werden die Besuche wieder eingeschränkt: Ab Mittwoch kann jeder Patient nur noch von einer festgelegten Bezugsperson besucht werden. Diese Regelung hatte bereits im Frühjahr und zu Beginn des Sommers gegolten. In besonderen Härtefällen kann es vereinzelte Ausnahmen geben. Diese können direkt mit der jeweiligen Klinik besprochen werden.

Anzeige

Gegen vollständiges Besuchsverbot

Krisenstabsleiter Professor Klaus Hahnenkamp: „Wir haben uns bewusst gegen ein vollständiges Besuchsverbot entschieden. Wir wissen, wie wichtig soziale Kontakte für kranke Menschen sind. Das persönliche Gespräch ist durch ein Telefonat nicht zu ersetzen, auch nicht mit Video-Übertragung.“

Die Besuchszeiten ändern sich erst einmal nicht: Besuche sind täglich von 10 bis 16 Uhr möglich, dienstags und donnerstags sogar bis 19 Uhr. Zum Schutz vor Corona setzt die Unimedizin zudem alle größeren Präsenzveranstaltungen aus.

Von OZ