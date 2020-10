Lubmin

Schlechte Nachrichten für Vorpommern: Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH kündigte am Mittwochabend an, ihren Standort auf dem Industriecampus Lubmin aufzugeben. 100 Mitarbeiter sind betroffen. Seit 2007 fertigt das Unternehmen dort große Baugruppen für seine maritimen Produkte in einer mehr als 16 000 Quadratmeter großen Halle, die es vom Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN) gemietet hat. Doch in letzter Zeit läuft es offenbar nicht mehr rund: Die Absatzmärkte für maritime Krane seien in den vergangenen Jahren weltweit rückläufig. Eine Erholung der wirtschaftlichen Lage werde aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen mittelfristig nicht erwartet. Steigende Logistikkosten sowie eine marktbedingte Unterauslastung der Produktionskapazitäten führten daher zu der Entscheidung, die Kapazitäten am Standort Rostock zu vereinen.

„Die Bündelung unserer Kräfte und unseres Know-hows am Standort in Rostock ist eine notwendige Maßnahme für die Zukunft des Unternehmens. Hierzu werden wir die Kapazitäten unserer Produktionsflächen in Lubmin nach Rostock verlagern. Durch die jetzt beginnende Verlagerung ergeben sich wichtige Synergieeffekte, die wir voll ausschöpfen wollen, um gemeinsam gestärkt aus der Situation hervorzugehen“, sagt Rudolf Ganser, Geschäftsführer im Bereich der Produktion der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Gestiegene Kosten, teurer Transport

Hohe Betriebs- und gestiegene Logistikkosten würden die Produktionsverlagerung zusätzlich bedingen. Durch neue Genehmigungsverfahren erhöhten sich die Transportkosten für Rohmaterialien nach Lubmin und für fertige Baugruppen nach Rostock. Der Trend hin zu größeren Kranen mache den Transport zusätzlich komplexer und teurer. Darüber hinaus sei der internationale Versand der maritimen Produkte aufgrund der eingeschränkten Hafennutzung in Lubmin nur begrenzt möglich, begründet Liebherr die Entscheidung. Deshalb verlege das Unternehmen die Fertigung dieser Baugruppen auf das rund 450 000 Quadratmeter große firmeneigene Gelände im Rostocker Überseehafen.

Der Konzern Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von maritimer Umschlagtechnik. Das Programm umfasst unter anderem Schiffs-, Hafenmobil- und Offshore-Krane. Die Firmengruppe Liebherr umfasst über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 48.000 Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Liebherr einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,75 Milliarden Euro. Als weltweit aufgestelltes, familiengeführtes Technologieunternehmen zählt die Firmengruppe zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt und ist auch auf vielen anderen Gebieten als Anbieter nutzenorientierter Produkte und Dienstleistungen anerkannt. Liebherr wurde 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller gegründet.

Die Belegschaft, so Schmidt, habe erst am Mittwoch von den Plänen der Geschäftsführung erfahren. Es werde angestrebt, möglichst viele der 100 Mitarbeiter aus Lubmin in Rostock weiter zu beschäftigen. Ob das gelinge, ist unklar. Offen ist ebenso, wann genau sich die Tore hier endgültig schließen. Die Aussage in der Pressemitteilung ist sehr vage formuliert: Der Produktionsbetrieb stelle seine Aktivitäten „zu gegebener Zeit“ ein. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft werde das Unternehmen Optionen zur Weiterbeschäftigung erarbeiten. Zudem sollen Maßnahmen vereinbart werden, die den Betroffenen die Verlagerung erleichtern sollen.

Unternehmerverbandspräsident: „Nachteil für uns alle“

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, bedauert den Wegzug des Kranherstellers aus Lubmin sehr: „Wenn große Industrie den Standort verlässt, ist das für uns alle von Nachteil“, sagt Jürgens, der Geschäftsführer der beiden ebenfalls in Lubmin ansässigen Unternehmen Iso-Rüst-Bau GmbH und BSR Metallbau und Servicegesellschaft mbH mit jeweils etwa 80 Mitarbeitern ist. Er hoffe auf eine Lösung für die Liebherr-Beschäftigten. Die Aufgabe der Kran-Produktion sei aber auch für andere Firmen ein herber Verlust. BSR und weitere Firmen auf dem Campus seien enge Kooperationspartner gewesen, die Auswirkungen daher noch unklar.

Auf dem etwa 130 Hektar großen Gelände um das einstige Kernkraftwerk Lubmin, heute Standort des bundeseigenen Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN), produziert bislang auch der Kranhersteller Liebherr. Quelle: EWN

Ähnlich betroffen reagiert EWN-Geschäftsführer Henry Cordes. Er bedauere die Entscheidung der Liebherr-Unternehmensführung außerordentlich: „Das ist ein sehr schwerer Schlag für den Standort“, sagt Cordes „ Liebherr war einer unserer großen Ankermieter. Von diesen weltmarktfähigen Unternehmen gibt es hier nicht viele. Deshalb macht uns die Einstellung der Produktion in Lubmin betroffen“, erklärt er. Einen neuen Mieter für die über 16 000 Quadratmeter große Halle zu finden, werde schwer. Zudem seien die Auswirkungen für den gesamten Industriestandort noch gar nicht abschätzbar, so Cordes. Auch er berichtet, dass einige kleine und mittelständische Unternehmen als Zulieferer und Dienstleister agierten. So war Liebherr beispielsweise Großkunde der Krebs Korrosionsschutz GmbH. Deren Geschäftsführer Andreas Biermann wollte sich jedoch am Donnerstag nicht gegenüber OZ äußern.

Henry Cordes, EWN-Geschäftsführer: „Das ist ein sehr schwerer Schlag für den Standort.“ Quelle: P.Binder

Auswirkungen auf Gemeinde und Hafengeschäft

Überrascht zeigte sich Lubmins Bürgermeister Axel Vogt am Donnerstag von der Nachricht, dass Liebherr sich zurückziehen wolle: „Wir hatten gehofft, dass sich die Ansiedlung hier verstetigt. Wenn Liebherr geht, reißt das eine Lücke ins Gesamtkonzept. Denn wir begreifen den Standort mit all seinen Betrieben als Gesamtkonstrukt, weil alle voneinander profitieren“, verdeutlicht Vogt. Der Rückzug sei sehr zu bedauern, zumal so viele Arbeitsplätze damit verbunden seien. Doch auch die Gemeinde werde es treffen, denn damit falle ein wichtiger Gewerbesteuerzahler weg. Um welche Größenordnung es sich dabei handele, wusste Vogt ad hoc nicht zu sagen. Auch der Industriehafen Lubmin werde die Auswirkungen spüren: Die Liebherr-MCCtec GmbH war hier Partner im Umschlagsgeschäft. „Ich gehe aber davon aus, dass dies wie geplant auch 2021 noch läuft“, sagt Vogt. Der Bürgermeister ist zugleich Vorsteher des Zweckverbandes Energie- und Technologiestandort Freesendorf, der Verband betreibt den Hafen.

Axel Vogt, Bürgermeister von Lubmin, bedauert den Rückzug Liebherrs. Quelle: OZ-Archiv

Von Petra Hase