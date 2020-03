Greifswald

Der neue Greifswalder Mietspiegel spiegelt nicht die Realität in der Hansestadt wieder. Das sagen alle von der OZ befragten Immobilienunternehmer, die insgesamt um die 5000 Wohnungen im Bestand haben. Für 5,56 Euro je Quadratmeter Kaltmiete eine Wohnung zu bekommen, sei völlig unrealistisch, sagt Ralph Müller, Inhaber der Pommerania-Immobilien. Es sei denn, sie liegen in Schönwalde und im Ostseeviertel. 5,56 Euro ist laut Mietspiegel der Durchschnittswert für 50 bis 65-Quadratmeter-Wohnungen der Wertklasse 1 (Baujahr 1969 bis 1990).

Realistische Werte für moderne Wohnungen hätten mindestens die Acht vor dem Komma, schätzt Christian Fehlhaber von Fehlhaber Immobilien ein. Das Unternehmen hat in Greifswald und darüber hinaus über 1400 Wohnungen im Bestand. 8,90 bis 9,50 Euro Miete je Quadratmeter müsse man schon mindestens für moderne Wohnungen rechnen, sagt auch Sven Hasl, der Inhaber von SH-Immobilien. Eher seien es über zehn Euro pro Quadratmeter. Hasls Firma hat über 1000 Wohnungen im Bestand.

Der seit 1. März geltende Mietspiegel wurde von einer Arbeitsgruppe der Hansestadt erstellt. Ihr standen gut 8000 Datensätze aus den Jahren 2015 bis 2019 zur Verfügung. Bei der Vorstellung bedauerte Dirk Barfknecht, dass fast nur Daten der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) und Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) zur Verfügung gestanden hätten. Er ist der Vorsitzende des Mietervereins Vorpommern-Greifswald. Dieses Bedauern können die Unternehmer nicht nachvollziehen. Man hätte sie nur fragen müssen.

„Denn WVG und WGG verfälschen mit ihrem großen Bestand an Plattenbauten das Bild“, stellt Ralph Müller fest. „Hier gibt es viele Altmietverträge. Bei den Neubauten der WGG in der Karl-Krull-Straße und beim Hansehof der WVG sind es ebenfalls zehn Euro und mehr Nettokaltmiete.“ Billiger ginge es bei Neubauten gar nicht.

Auch in den Plattenbaugebieten würden bei Neuvermietungen sanierter, modernisierter Wohnungen teilweise andere Zahlen auf dem Zettel stehen, wenn die Ausstattung entsprechend sei. In Schönwalde und im Ostseeviertel wurden nach der Wende einige Wohnungen verkauft und die Eigentümer vermieten.

„Wir haben in der Kräpeliner Wende jetzt eine Wohnung für 8,90 Euro an einen Doktor aus dem Iran vermietet“, berichtet Sven Hasl. „Er hat sich gefreut, dass er sie bekommen hat.“ Natürlich spielten Lage und Ausstattung im konkreten Fall eine Rolle, betont Christian Fehlhaber. Aber auch er hat schon für 8,30 Euro in Plattenbauten vermietet.

„Wir hätten großes Interesse, uns an der Erarbeitung des Mietspiegels zu beteiligen“, sagt Müller. „Denn der Mietspiegel zeigt nicht die Realität“, bestätigt eine Mitarbeiterin von Birnbaum-Immobilien, dem wohl größten Immobilienunternehmen der Hansestadt. Der Mietspiegel soll eigentlich für Transparenz sorgen und eine Orientierungshilfe sein. Diese Kriterien erfüllt er nach Ansicht der Immobilienunternehmer aber nicht.

Das Zahlenmaterial des Mietspiegels ist für Hartz-IV-Empfänger wichtig, der jetzige demnach kontraproduktiv für diese. Die Berechnung der Gelder, die ihnen die Stadt zur Anmietung von Wohnungen zur Verfügung stellt, erfolgt auf dieser Basis. „Betroffene können durch die künstliche Deckelung der möglichen Miete keine angemessene Wohnung bekommen“, erläutern Ralph Müller. „Wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird und sich die Familie vergrößern will, findet sie nichts.“

Außerdem ist der Mietspiegel Grundlage der Berechnung ortsüblicher Mieten. In Greifswald gilt seit Oktober 2018 die Mietpreisbremse, Vermieter dürfen maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Miete verlangen. Diese würde steigen, wenn die Daten der Privaten in die Berechnungen eingingen. „Um die steigenden Anforderungen erfüllen zu können, müssen wir investieren“, sagt Ralph Müller. Explodierende Baukosten und energetische Anforderungen müssten umgelegt werden. Laut Müller stiegen die Kosten für die energetische Sanierung in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent. Auch Grundstücke würden immer teurer. Der Mietspiegel sei damit schlecht für Sanierung und Wohnungsbau.

Von Eckhard Oberdörfer