Unternehmerball 2021: So steht es zwei Wochen danach um die Gäste

Bansin

Zwei Wochen nach dem umstrittenen Ball des Unternehmerverbandes Vorpommern am 20. November im „Hotel zur Post“ mit 200 Teilnehmern gibt es keine bekanntgewordene Coronainfektion. Alle Gäste erfreuen sich bester Gesundheit, nicht in einem Fall wurde bisher ein positives Corona-Testergebnis bekannt. Für Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes, ist damit erwiesen, dass das umfängliche Hygienekonzept des Hotels und die sehr strenge Anwendung der Corona-Regeln bestens funktioniert haben.

„Wir haben den Ball unter der Regelung von 2G durchgeführt und zusätzlich freiwillig 2G plus daraus gemacht. 96 Prozent der Ballteilnehmer haben sich daher vor Beginn der Veranstaltung zusätzlich zu geimpft oder genesen noch einmal selbst getestet und haben den negativen Test dann mitgebracht. Es war jedem Ballgast wichtig zu zeigen, dass er nicht nur selbst gut geschützt ist, sondern auch auf die Gesundheit der anderen achtet“, erklärt Gerold Jürgens auf Nachfrage der OZ.

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern (l.), mit Stefan Rudolph (r.), vor zwei Wochen noch CDU-Wirtschaftsstaatssekretär und jetzt Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Vorpommern. Quelle: Alexander Loew

Kritische Stimmen im Vorfeld

Im Vorfeld der Veranstaltung waren kritische Stimmen laut geworden, die fanden, dass angesichts von damals 800 Neuinfektionen am Tag der Ball abgesagt werden müsse. Jürgens hatte vor der Veranstaltung mit Blick auf den zweiten Herbst der Pandemie argumentiert: „Wir sind es unseren Mitgliedern schuldig, dass gerade jetzt in den schwierigen Zeiten nicht alles ausfällt. 2020 haben wir das Event schon gestrichen. Es ist aber für die Unternehmer wichtig, sich hier zu zeigen, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.“ Er versicherte zudem, dass sich die Gäste an alle Regeln halten werden und gab sich überzeugt, dass im Nachgang keine Coronafälle bekannt werden würden.

Doch auch nach dem Ball gab es Kritiker, die kein Verständnis für die Veranstaltung zeigten. Gerold Jürgens kann damit leben, wie er sagt. Wichtig ist ihm, dass er Recht behalten hat, denn bis zum heutigen Tag ist keiner der Ballbesucher an Corona erkrankt. „Zu Gast waren lauter Menschen, die beruflich und privat hohe Verantwortung tragen. Die wissen um ihr Handeln. Hinzu kommt, dass fast alle Gäste zusätzlich zu 2G auch noch getestet waren. Wir gefährden weder uns noch die Mitarbeiter des Hotels“, sagt der Präsident.

Von Cornelia Meerkatz