Wolgast

Zum Glück ging es für 60 Unternehmer der Region mit der „Weißen Düne“ nur bis in die Krumminer Wiek. Das Schiff schaukelte nicht, niemandem wurde übel ... So ließen sich neben den traditionellen Wirtschaftsgesprächen des Unternehmerverbandes Vorpommern mit Staatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) auch ganz praktische Dinge für Vereine der Region besprechen. „Wir wollen mit einer finanziellen Zuwendung helfen, dass kleine Vereine oder freiwillige Feuerwehren Wünsche realisieren können und so den pommerschen Heimatgedanken und das Ehrenamt stärken“, sagte Verbandspräsident Gerold Jürgens.

Nord Stream 2 sei als Mitglied des Unternehmerverbandes beispielgebend. So wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kemnitz und Lodmannshagen unterstützt. Auf der „Weißen Düne“ wurde dann noch festgezurrt, dass 6000 Euro an den kleinen Reitverein in Kühlenhagen gehen, wo reitbegeisterte Kinder aus allen sozialen Schichten trainieren.

Gesprochen wurde auch über Möglichkeiten, die erneuerbare Energien für hiesige Wirtschaftsunternehmen bieten. Es gehe laut Jürgens um die Senkung des Energieverbrauchs und eine höhere Effizienz in der Versorgung. Angestrebt wird deshalb ein Workshop bei den Stadtwerken Bremen mit Vertretern der Stadtwerke sämtlicher größerer Städte in MV, um Energieeffizienzsysteme aus großen Ballungsräumen auch für Unternehmen bei uns im Land anzuwenden. Informiert wurde zudem über Ergebnisse einer Russlandreise des Wirtschaftsministeriums, an der auch Firmen aus Vorpommern teilnahmen. „Das Interesse russischer Firmen an einer Partnerschaft mit vorpommerschen Unternehmen ist sehr groß. Wir wollen die Kooperation verstärken“, so der Präsident.

Cornelia Meerkatz