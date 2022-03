Wolgast

Die Sonne ist nur undeutlich durch den grauen morgendlichen Nebel in Wolgast zu sehen. Es ist 7.15 Uhr und kühl. Vor der Kosegartenschule in der Stadt am Peenestrom herrscht Betrieb: Die Schüler der Regionalen Schule traben zum Schultor, stehen dort in Gruppen zusammen. Eltern bringen ihre Kinder zur benachbarten Grundschule und winken ihnen lange nach. Ab 7.20 Uhr fluten die großen Schüler ihre Schule, 7.30 Uhr beginnt bereits die erste Stunde. Auch an diesem Montagmorgen in der 8b.

„Guten Morgen!“, sagt Marlies Wischnewski. Die Deutsch-Französisch-Lehrerin trägt eine Mund-Nasenbedeckung wie schon seit Monaten Doch seit dem 7. März brauchen Schüler im Unterricht keine Masken mehr zu tragen – sofern sie an ihrem Platz sitzen. Es ist kompliziert, denn sobald sie nur zur Tafel gehen, müssen sie die Maske wieder tragen. Auch noch auf den Fluren, aber nicht mehr auf dem Schulhof.

Mimik ist für Schüler wichtig

Frau Wischnewski freut sich, dass sie – wenn sie dabei nicht durch die Klasse läuft – ohne Maske unterrichten darf: „Das ist gerade für den Sprachenunterricht schön, da es wichtig ist, dass die Schüler die Lippenbewegungen sehen können. Zudem läuft die Kommunikation auch über die Mimik und hat einen hohen Stellenwert.“ Ebenso ist es für die Schüler mit Migrationshintergrund – sieben gibt es in der 8b – leichter, die deutsche Sprache zu lernen und dem Unterricht zu folgen, wenn die Gesichter frei sind. Auf der anderen Seite gebe es Sorgen, weil Lockerungen, wie das Aufheben der Maskenpflicht im Unterricht, angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens als zu früh erachtet werden, so Marlies Wischnewski.

Deutsch-Französisch-Lehrerin Marlies Wischnewski von der Kosegartenschule in Wolgast. Quelle: Klaus Amberger

50 Prozent der Schüler sind für Lockerung

Zwiegespalten sind auch die Schüler. Die neue Regel löst eher Nachdenklichkeit denn Euphorie aus. Paula Szumotalski (17), Sprecherin des Landesschülerrates, sagt: „Wir haben auf Instagram eine Befragung unter Schülern durchgeführt und es kam heraus, dass 50 Prozent für die Beibehaltung der Maskenpflicht im Unterricht sind und 50 Prozent hinter der Lockerung stehen.“

In der 8b in Wolgast sitzen 18 Schüler am Montagmorgen, zwölf von ihnen lassen den Schutz vor ihrem Mund. Lea Marie Richter (14) meint: „Ich behalte die Maske lieber auf, weil es besser ist. So bin ich geschützter als ohne.“ Klassenkameradin Alina Menzel ergänzt: „Ich habe mich an die Maske gewöhnt.“ Und sie halte im Winter auch noch warm, sagt sie lächelnd.

Finley Grauwinkel (14) genießt hingegen den Unterricht ohne die Bedeckung: „Für mich ist die Maske einengend und bedrückend, das Reden ist schwierig, man wird schlechter verstanden – ich finde die neue Regelung gut.“ Leon Gollatz (15) sieht das ähnlich: „Der Unterricht ohne Maske ist ein richtiger Schritt in Richtung Normalität.“ Jedoch verstehe der Freizeit-Fußballer auch all jene, die weiterhin die Maske tragen, um das Risiko einer Corona-Infektion zu verringern.

Landeselternrat: Lieber testen als Maske tragen

Kay Czerwinski, der Vorsitzende des Landeselternrates, begrüßt die Möglichkeit für Schüler, ohne Maske im Klassenraum zu sitzen. „Viele Eltern haben sich diesen Schritt gewünscht“, sagt er. Nach wie vor werden die Schüler bislang drei Mal pro Woche getestet – das habe eine hohe Akzeptanz. Falsch sei allerdings die Annahme, betont Czerwinski, wonach die Schulen selbst entscheiden könnten, ob sie die Maskenpflicht beibehalten oder nicht. Zwar sei das Tragen vom Bildungsministerium MV nachdrücklich empfohlen worden, aber die Schüler entscheiden selbst.

Für den Fall, dass ein Schüler positiv getestet wird, gibt es klare Regeln: Die Klasse muss fünf Tage in Folge wieder Masken auch im Unterricht tragen und wird täglich getestet. Der „positive Schüler“ geht in Quarantäne. Stand 3. März waren an allgemeinbildenden Schulen rund 3000 Schüler in einer Quarantäne, etwa 2,2 Prozent der Schüler dieser Schulform. Eine Woche zuvor waren es laut Bildungsministerium noch 1,7 Prozent, rund 2300 Mädchen und Jungen.

Schulleiterin: Kinder und Jugendliche sind sehr vernünftig

„Die Schüler machen sich Gedanken, weil die Corona-Inzidenzzahlen wieder hochgehen“, sagt Mandy Koch, Leiterin der Kosegarten-Schule in Wolgast, die das Verhalten ihrer Schüler genau beobachtet. „Für die jungen Leute ist die Maske zur Selbstverständlichkeit geworden und sie haben sie stets getragen, ohne zu jammern; sie sind alle sehr vernünftig – davor kann man wirklich seinen Hut ziehen“, sagt die Pädagogin. „Das Wort zweigeteilt beschreibt momentan am besten, was Schüler und Lehrer von der aufgehobenen Maskenpflicht im Unterricht halten.“ Aber sie freue sich, dass der Unterricht nicht mehr gestaffelt, sondern für alle 7.30 Uhr in ihrem Haus beginne, dass alle zusammen wieder auf dem Hof stehen könnten, die Pausen nicht mehr unterschiedlich für die Klassen gelegt und die definierten Lerngruppen teilweise aufgehoben seien. „Dennoch verändern wir die Wegeführung im Haus derzeit noch nicht, damit sich die Schüler nicht zu sehr im Haus begegnen.“

In Wolgast scheint jetzt die Sonne. Für Laura Richter aus der 8b geht es nun, nach 90 Minuten Unterricht, auf die Hofpause. Sie trägt weiterhin den Mund-Nasen-Schutz. „Ich fühle mich wohler mit Maske“, sagt sie. „Sie stört mich nicht.“ In 20 Minuten beginnt für die 8b der Mathe-Unterricht. Mit oder ohne Maske.

Von Klaus Amberger