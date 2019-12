Upcycling: Neue Bank für Hanshagen aus 200 Jahre altem Holz

Hanshagen

Für die Einwohner in Hanshagen war es ein kleiner Schock, als im Januar 2015 eine 200 Jahre alte Königskiefer dem Orkantief „Felix“ zum Opfer fiel. Da der Baum bereits im Stamminneren hohl war, hatte der Sturm mit einer geschätzten Windstärke von etwa 103 bis 117 km/h ein leichtes Spiel. „Das Naturdenkmal war etwa 31 Meter hoch, hatte einen Stammdurchmesser von 1,20 Meter und einen Umfang von 3,70 Meter“, erinnert sich Jörg Schulze vom Ortsinteressenverein Hanshagen. Damit habe die Gemeinde ein bedeutsames Wahrzeichen verloren, sagte damals Wolfgang von Diest, Dezernent der Körperschaftsverwaltung und Leiter der Forstverwaltung der Uni Greifswald. Der Baum war damals die dickste Kiefer, die der Universitätsforst aufzuweisen hatte. Mit dem Umstürzen kam von Diest auf eine Idee: Aus dem Holz der Kiefer sollte eine Gedächtnisbank entstehen.

Das Sturmtief „Felix“ zwang die „Königskiefer“ im Jahr 2015 in die Knie. Zum Leidwesen vom Leiter des Uniforstes, Wolfgang von Diest. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Wir konnten die getrockneten Bohlen kurze Zeit später vom Lagerplatz am Forsthaus Diedrichshagen abholen“, sagt Jörg Schulze. Diese wurden zunächst abgeschliffen und zu einer Bank zusammengebaut. „Anschließend konservierten wir alles mit Holzschutzfarbe“, so Schulze. Eigentlich sollte die Bank in unmittelbarer Nähe der Kiefer aufgestellt werden. Doch da hätte sie kaum Aufmerksamkeit erlangt, sagt Schulze. Nun steht sie mitten im Dorf vor der Turnhalle, die mit Fördermitteln aus dem „Leader-Topf“ in diesem Jahr renoviert wurde und jetzt „mittendrin“ heißt.

