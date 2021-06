Ab Freitag, 4. Juni, dürfen Touristen aus allen Regionen Deutschlands wieder in MV Urlaub machen. Das gilt natürlich auch für die Insel Usedom. Dort haben Spontanurlauber in einigen Orten Glück, was freie Zimmer angeht. Wie es am Öffnungswochenende aussieht und wie die Lage in den Sommerferien ist, hat die OZ für Sie recherchiert.