Greifswald

Joop Kempe ist mit seiner Frau in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Das Paar war auf dem Weg nach Usedom und hatte bereits einige Städte an der Küste besucht. „Wir waren schon in Rostock, in Binz auf Rügen und in Stralsund“, sagt der 57-jährige IT-Techniker. Am besten hätte ihm bisher Stralsund gefallen.

Urlauber mag Stralsund

„Die älteren Gebäude und die Speicher im Hafen finde ich sehr schön. Und die Atmosphäre hat mir insgesamt gut gefallen“, sagt der gebürtige Holländer, der zum ersten Mal in MV Urlaub macht. „Und nach Stralsund wollten wir uns nun auch noch Greifswald angucken.“ Kempe war vor der Coronakrise öfter in Deutschland, weil er rund einmal im Monat für seinen Job aus der Nähe von Eindhoven pendelt.

Anzeige

Für Hollandreisende empfiehlt er Hansestädte wie Deventer oder Zwolle, die klein und schön seien. Wer die Zentren wie Amsterdam und Rotterdam meiden will, könne eines der vielen Naturgebiete der Niederlande besuchen.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:

OZ-Kolumne aus Stralsund: Silver-Surfer daddeln gerne

OZ-Kolumne aus Greisfwald: Hier sorgt das Lachfilet für gute Laune

Von Christopher Gottschalk