Greifswald

Urlaub in der eigenen Stadt? Kann man mal machen, dachten sich Christin und Kai Lachmann. Aber wie würde es werden? Kommt da überhaupt Urlaubsfeeling auf?

Neues erfahren

Kirchen, Marktplatz, Uni oder Pommersches Landesmuseum: Bei einer Altstadt-Führung am Freitag haben wir vieles über die Stadt erfahren, was wir bisher nicht wussten. Unigründer Heinrich Rubenow wurde hinterrücks mit einer Axt erschlagen – ein bis heute ungeklärter Mordfall. Die Greifswalder Stadtmauer war stellenweise zehn Meter hoch und um den Wall, auf dem sie stand, zu schützen, wurde davor einfach noch ein weiterer Wall aufgeschüttet. Und in der Marienkirche, der „dicken Marie“, findet sich ein Bild von einem Wal an der Wand – in Anlehnung an einen Wal, der 1545 im Ryck gestrandet sein soll. Dass wir so viel Zeit hatten, uns der Stadtgeschichte zu widmen, haben wir in unserer „Touri-Rolle“ besonders genossen. Und wie nehmen „richtige“ Urlauber die Stadt wahr? Gabriele und Karlheinz aus der Nürnberger Gegend waren sehr angetan. An der Architektur waren sie interessiert, und sie hoben etwas Positives hervor, das man von Einheimischen eher nicht hört: den Wind.

Fazit: Stadtführungen sind auch für Einheimische empfehlenswert. 4 von 5 Punkten. Etwas mehr aus den Zeiten der DDR wären schön gewesen.

Baden

Machen wir uns nichts vor: Wer an die Ostsee reist, kommt zum Baden her. Deshalb war es eine weise Entscheidung, den Eintritt für das Strandbad Eldena abzuschaffen. Bei den Temperaturen am Wochenende mussten wir einfach an den Strand. Der kann leider nicht mit der Fotogenität der Usedomer Strände mithalten. Der Weg ins Wasser ist recht weit und wir haben uns gefühlt wie in einem Freiluft-Nichtschwimmerbereich. Vorteil: Weil es so flach ist, wird das Wasser schneller warm.

Fazit: Als Wochenendurlauber haben wir uns darüber gefreut, dass die Stadt einen Ostseezugang hat. Aber andere Strände im Umland sind schöner, zum Beispiel in Lubmin. 3 von 5 Punkten

Chillen und grillen

Der Lieblingsplatz vieler Einheimischer und Besucher. Wenn der Markt die gute Stube ist, dann ist der Museumshafen die Südterrasse mit Blick aufs Wasser. Hier schmecken Kaltgetränke einfach am besten. Vorglühen oder die Party gleich dort veranstalten? Sonnenuntergang genießen? Alte Freunde treffen oder neue kennen lernen? Grillen? Fischbrötchen, Eis oder Abendbrot? Antwort: Museumshafen. Auch wir als „Touris“ haben es uns nicht nehmen lassen, dort im Liegestuhl einen Weißwein zu schlürfen.

Fazit: Greifswalderiger geht es nicht. 5 von 5 Punkten

Lachen, tanzen, bilden

Für eine Stadt dieser Größe sind wir als Touristen (und auch immer wieder als Einheimische) erstaunt von dem Angebot. Hier gibt es viele Kulturfeste und Festivals, Open-Air-Theater, Konzerte, was auch immer. Nicht zu vergessen die studentische Kneipenszene. Einziges Manko: Fast überall wird geraucht. Die Strand-Party am Sonnabend haben wir nicht mitgenommen, weil uns 90er-Jahre-Musik nicht so zugesagt hat. Dafür haben wir am Freitag im Hof des St. Spiritus bei der musikalischen Lesung von „Tiere streicheln Menschen“ Tränen gelacht. Und danach ging es gegenüber ins Kino zum Horrorfilm in der Spätvorstellung. Den seriösen Angeboten, um sich etwas zu bilden, etwa denen des Caspar-David-Friedrich-Zentrums oder des Pommerschen Landesmuseums, haben wir uns leider nicht gewidmet – dafür war es einfach zu heiß.

Fazit: Abwechslung ist garantiert. Wer sich in Greifswald langweilt, ist selbst Schuld. 5 von 5 Punkten

Geld ausgeben

Auf Reisen sitzt das Geld ja bekanntlich etwas lockerer. Wir haben mehr als 100 Euro für Dinge ausgegeben, die wir ohne Urlaubsfeeling wohl nicht gekauft hätten. Kleidung, Elektrokrams, Kleinigkeiten und ja – auch Souvenirs. Das geht in Greifswald ganz gut. Das Angebot hätte für unsere Bummellaune nicht mehr sein müssen. Etwas absolut Außergewöhnliches ist uns zwar nicht über den Weg gelaufen, aber danach haben wir auch nicht gesucht.

Fazit: Wer nach Greifswald reist, kommt nicht zum Shoppen her. Das Angebot lässt dennoch kaum einen Wunsch offen. 4,5 von 5 Punkten

Schippern und radeln

Eigentlich wollten wir uns noch ein rosafarbenes Tandem ausleihen (ja, auch das geht in Greifswald), aber unsere eigenen Räder waren uns dann doch genug. Um in der Stadt herumzukommen, sind Fahrräder das beste Fortbewegungsmittel. Wer kein Rad hat, kann sich eines leihen, entweder beim Händler oder man mietet sich eines dieser gelben Usedomräder, die zum Beispiel am Markt oder in Wieck stehen. Aber Achtung: Kann sein, dass die schon vergriffen sind. Ein Auto ist nur nötig, falls man vom Strand in Wieck genug hat und möglichst schnell nach Lubmin möchte. Und um auf dem Ryck entlangzuschippern (unbedingt empfehlenswert!), sollte man sich mit dem Fahrplan der „Stubnitz“ vertraut machen. Sie fährt oft, aber nicht immer. Für Steffi Meier und ihre Freundinnen, die wir an Bord kennen gelernt haben, wurde der Minitörn über den Bodden zu einem Highlight ihres Junggesellinnenabschieds.

Fazit: Rad- und Schifffahren vermittelt Greifswald-Feeling. 4,5 von 5 Punkten

Zur Galerie Altstadt-Führung, Sommer-Open-Air, Fischbrötchen, Tipps von Einheimischen oder Touristen. In der eigenen Heimat gibt es viel zu entdecken, was man vielleicht noch nicht gesehen hat.

Schlafen

Unsere Ferienwohnung am Holzteich war sehr schön gelegen an einer Marina. Wir haben sie uns ausgesucht, weil dies eine Ecke von Greifswald ist, wo man sich als Einheimischer selten aufhält. Ansonsten ist das Angebot an Unterkünften in der Stadt wohl noch ausbaufähig. Am Hansering soll ein neues Hotel entstehen.

Fazit: Ausgebucht ist die Stadt selten. Unsere Unterkunft verdient 5 von 5 Punkten

An- und abreisen

Die hat mit dem Fahrrad für uns genau zwölf Minuten gedauert. Also alles entspannt. Doch auch wer längere Fahrtzeiten hat: Typische Urlauberstaus etwa an Tagen mit Bettenwechsel gibt es in Greifswald nicht.

Fazit: Mit dem Auto kommt man gut her, auch per Fernbus ist Greifswald gut zu erreichen. Das Angebot der Bahn hingegen ist ausbaufähig. 4 von 5 Punkten

Ergebnis

Greifswald kommt bei uns auf durchschnittlich rund 4,5 Punkte. Wir hatten viel Spaß und es kam echtes Urlaubsfeeling auf. Also: Ferien zu Hause? In Greifswald empfehlenswert!

Kai Lachmann