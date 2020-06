Urlauber Heinz Kauffeldt liebt das Kitesurfen an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns

Greifswald

Heinz Kauffeldt und seine Frau sind gemeinsam mit Freunden zurück in MV. „Wir sind in Loissin auf dem Campingplatz.“ Zuletzt war das Ehepaar 2013 in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir fahren gerne an die Ostsee.“

Zwischenzeitlich verbrachten sie ihre Urlaube auch im Süden Europas, besuchten Italien und Spanien, berichtet Kauffeldt, der im baden-württembergischen Waiblingen wohnt.

Anzeige

Windsurfen an der Küste

Nun sollte es wieder der Osten sein, sodass die Kauffeldts sich auf dem Campingplatz in Loissin eingerichtet haben und mit dem Fahrrad die Region erkunden. „Heute sind wir in Greifswald, aber auch Lubmin und die umliegende Landschaft kommt noch“, sagt der 68-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Kauffeldt gefällt an der Ostseeküste ein starker Wind – seit rund 30 Jahren ist er leidenschaftlicher Windsurfer. „Es ist ein schöner Sport und macht einfach Spaß“, sagt er. „Das Gefühl ist manchmal wie Fliegen, es ist unglaublich“, sagt der ehemalige Grundschullehrer, der die Fächer Deutsch und Mathematik studiert hat.

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk