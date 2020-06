Urlauber aus Celle über Greifswald: „Es ist wunderschön ruhig hier“

Greifswald

Steffen Müller ist mit seiner Frau bereits zum sechsten Mal in Greifswald. „Wir kommen ungefähr alle zwei Jahre her und schlagen unser Lager immer in Lubmin auf“, sagte der 55-Jährige. In dieser Woche bummelten sie durch die Innenstadt und erkundeten den Hafen. „Wunderschön ruhig ist es hier, kein Stress und keine Hektik, das ist wunderbar und empfehlenswert. Und in Lubmin ist es ja noch ruhiger und Platz hat man dort am Strand auch.“

Journalist schreibt über Lebensweg

Der gebürtige Kasseler arbeitet in Celle im Grünflächenamt und mag seinen Job. Der gelernte Metzger schulte nach einem Arbeitsunfall auf eine Verwaltungskarriere um, er gilt als schwerbehindert.

Ein Journalist thematisierte seine anonyme Bewerbung bei der Stadt Celle in dem Buch „Chance für alle“. Zahlreiche Presseanfragen und Auftritte in der Öffentlichkeit folgten. „Durch die Geschichte ist mein Selbstwertgefühl gestiegen. Es war Selbstbestätigung“, sagte Müller.

Von Christopher Gottschalk