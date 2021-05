Das Hotel von Frank Römer begrüßte am Wochenende 80 Gäste und war damit eines der wenigen Häuser auf Usedom, die tatsächlich öffneten. Die meisten Hotels lassen zum 31. Mai die Kurzarbeit auslaufen und öffnen zwischen dem 4. und 8. Juni. Die Zeit bis dahin nutzen sie zum Training der Abläufe.

Urlaubs-Start auf Usedom: Ein Hotel war schon am ersten Wochenende voll

