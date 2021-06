Greifswald

Für Hoteliers beginnt die Urlaubssaison verspätet. Seit Freitag dürfen Gäste aus ganz Deutschland wieder nach MV. „Wir sind gut gebucht. Da ist alles dabei von drei Wochen bis zu einem Aufenthalt nur am Wochenende“, sagt Alexandros Dimitriou (26), Geschäftsführer des Gasthauses und Hotels „Zur Fähre“ in Wieck mit zwölf Zimmern.

Das Hin und Her der Einreiseregeln sei eigenartig gewesen. Die Landesregierung wollte erst am 14. Juni Touristen aus anderen Bundesländern nach MV lassen, dann die Vorverlegung wegen weniger Infektionen mit dem Coronavirus auf den 4. Juni. „Wenn man deswegen vier, fünf Mal mit den Leuten telefonieren muss, dann nimmt das Zeit, die wir für die Vorbereitung nicht haben“, sagt er. Urlauber müssen sich in der Regel alle drei Tage testen lassen (siehe Infokasten).

Buchungszahlen noch überschaubar

Dennoch rechne Dimitriou mit einer guten Saison. Viele Gäste hätten MV im vergangenen Jahr schätzen gelernt, weil sie nicht ins Ausland fahren konnten. „Wir wurden überrannt. Es gab Schlangen für die Tische im Restaurant, jeden Abend war die Terrasse voll“, erinnert er sich.

Für Mandy Wöller-Pawelsky gehören Schnelltests bereits zum Alltag in ihrem VCH-Hotel am Stadtrand mit 78 Zimmern. Das Hotel war für Geschäftsreisende weiterhin geöffnet. Probleme hätte es nicht gegeben. Die Buchungszahlen seien noch überschaubar, was aber normal sei, sagt sie. Mit dem Beginn der Sommerferien würden die Zahlen steigen. „Sobald die Zimmer auf den beliebten Urlaubsinseln knapp werden, wird auch bei uns in der Stadt mehr gebucht“, sagt sie.

Personalmangel trifft Hotelbranche

Die Hoteliers plagt ein anderes Problem: Personalmangel. Servicekräfte, Köche und Reinigungskräfte sind wegen der Covid-19-Pandemie in andere Branchen abgewandert. „Die Personalsituation ist dünn. Wir haben reagiert und Arbeitsstrukturen umgestaltet, so dass wir bis Herbst keine Familienfeiern anbieten. Dann ziehen wir ein Fazit und schauen neu. Jetzt herrscht volle Konzentration für die Saison mit der Beherbergung“, erklärt Wöller-Pawelsky.

Der Vorbuchungsstand in der Stadt liege für den Juni zwischen 20 und 50 Prozent, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Weniger als sonst, aber Tendenz steigend. Vor allem in Wieck seien Betten gefragt. „Dennoch laufen bei allen Bettenanbietern in Greifswald und bei uns in der Greifswald-Information die Telefone heiß“, so Wittenbecher.

Urlauber sagen Reise wegen Tests ab

Ute Dörwaldt habe wegen der Testpflicht bereits Absagen bekommen. „Mehrere Familien haben Buchungen storniert, weil sie keine Lust auf die Tests hatten“, bedauert Dörwaldt. Sie betreibt mit Ehemann Jens und Sohn David das Hotel und Restaurant „Alter Speicher“ am Museumshafen.

Alle drei Tage ein Schnelltest Urlauber müssen bei der Einreise nach MV einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Anschließend müssen Hotelbesucher, die in ihrer Unterkunft Gemeinschaftsräume wie Restaurants nutzen, alle drei Tage einen neuen Schnelltest durchführen. Wer in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus seine freien Tage verbringt, muss den Test nicht aktualisieren. Diese Bewohner bleiben weitestgehend unter sich, weswegen die Landesregierung die strengen Testregeln gelockert hatte. Für den Besuch im Innenbereich eines Restaurants, im Schwimmbad oder im Museum müssen aber alle Urlauber einen Schnelltest vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Sie freue sich auf die Gäste, könne aber nicht verstehen, warum Hotelgäste sich testen müssen, während der Einzelhandel testfrei besucht wird. Die Testpflicht solle abgeschafft werden. „Das ist anstrengend für uns und nimmt den Gästen auch die Lust auf den Restaurantbesuch. Wir fühlen uns da wie eine Kontrollbehörde, wenn wir nach dem Test oder dem Impfausweis oder dem Genesenennachweis fragen“, sagt Dörwaldt.

Petra Wiebeck-Ritter stören die Tests nicht. Die Thüringerin und ihr Mann haben eine Ferienwohnung in Zinnowitz und besuchen Greifswald für einen Tagesausflug. „Wir haben immer die Nachrichten verfolgt und standen ständig in Kontakt mit der Vermieterin, wann wir denn anreisen können“, sagt die 66-Jährige. Sie ist vollständig geimpft, aber ihr Mann noch nicht. „Deswegen ist es gut, dass es die Testzentren gibt und dass das kontrolliert wird“, findet Wiebeck-Ritter. Den Besuch im Lieblingsrestaurant ließen sie sich nicht nehmen.

Test vor Ort oder im Schnelltestzentrum

Insgesamt siebzehn Teststellen in Sporthallen, Zelten oder bei Apotheken gibt es in Greifswald, vier davon betreibt die Universitätsmedizin. Die Testzentren hätten die Möglichkeit, bei steigender Nachfrage mehr Tests durchzuführen, sagt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin.

Die Hoteliers bieten auch Schnelltests vor Ort an. Auf Usedom nutzten bereits manche die Onlineplattform Smartimer 360, über die Termine vergeben und Testergebnisse per E-Mail verschickt würden, sagt Thorsten Janßen, Geschäftsführer der Entwicklerfirma Servicezentrum Greifswald GmbH, einer Tochterfirma der Unimedizin. Kostenpunkt: 149 Euro Einrichtungsgebühr und elf Cent pro durchgeführtem Test. Ein positives Ergebnis werde automatisch an das hiesige Gesundheitsamt und das PCR-Testzentrum verschickt. In Greifswald sei aber noch kein Hotel an die Plattform angeschlossen.

Von Christopher Gottschalk