Zinnowitz

Das Sackgassenschild im Zinnowitzer Möskenweg nahmen am Montag viele Autofahrer nicht ernst und staunten wenige Meter danach, dass es tatsächlich nicht weiterging. Seit dieser Woche wird der Bahnübergang instand gesetzt – die Arbeiten dauern nach Auskunft der Usedomer Bäderbahn als Auftraggeber aller Voraussicht nach bis Ende Oktober an.

Die Arbeiten sind umfangreich: So wird der Bahnübergang nicht nur an die sanierte Straße angepasst, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Wie von der UBB zu erfahren war, wird der Bahnübergang auch breiter als bisher werden. Grund dafür ist der bislang nicht vorhandene Geh- und Radweg auf der einen Seite. Immer wieder marschierten daher Fußgänger, wenn sie etwa vom Discounter oder Drogeriemarkt zum Bekleidungsmarkt wollten, auf der Fahrbahn. Die UBB will hier nun größtmögliche Sicherheit und errichtet auch auf dieser Straßenseite einen Geh- und Radweg.

Vorbei ist nach dem Ende der Bauarbeiten auch das Holpern, da die Bahngleise auf die Höhe der Straße angepasst werden. Zu diesem Zweck ist aber eine Vollsperrung der Schiene unerlässlich. Laut UBB kommt es deshalb ab Freitag, den 15. Oktober, zur Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen den Inselbahnhöfen Zempin und Zinnowitz. In diesem Bereich verkehren dann im Schienenersatzverkehr Busse. Autofahrer müssen bereits jetzt den ausgeschilderten Umweg vom Möskenweg über den Gnitzer Weg und die Peenestraße nehmen oder in die Alte Strandstraße einbiegen. Allerdings verursachen Linksabbieger von der B 111 in die Alte Strandstraße immer wieder längere Staus.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für die Instandsetzung des Zinnowitzer Bahnübergangs im Möskenweg betragen um die 350 000 Euro. Die Baumaßnahme sollte bereits im vergangenen Jahr realisiert werden, doch viele Unwägbarkeiten haben zu einer Verzögerung der Planung geführt. Die nun begonnenen Arbeiten werden von der Stralsunder Firma ITG ausgeführt.

Von Cornelia Meerkatz