Usedom/London

Ein jahrzehntelanges Geheimnis – das in Wahrheit gar keines ist – wurde jetzt gelüftet. Vor knapp 200 Jahren wurde die Turmuhr von St. Marien in Usedom-Stadt vom selben Uhrmachermeister Edward John Dent gebaut, der dann 14 Jahre später zusammen mit weiteren Fachleuten die Uhr des weltberühmten Big Ben in London zu einem historischen Kunstwerk baute.

Die Turmuhr in Usedom baute er 1834. In London brillierte er dann 1848 mit seinem Kunsthandwerk und baute im Big Ben an der Themse die Uhr nach Entwürfen von Sir George Airy und Edmund Denison. Diese hatten ihren Entwurf nach den Aufzeichnungen von Edward John Dent noch einmal überarbeitet. Das Wahrzeichen der britischen Metropole gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Anzeige

Bedeutender Baumeister leider auf Usedom kaum bekannt

Armin Loose drehte 19 Jahre lang einmal wöchentlich die Kurbel, um die Uhr in Gang zu halten. Quelle: Rainer L. Hein

Weitere OZ+ Artikel

Dieser Edward John Dent installierte den komplizierten Stundenanzeiger im Auftrag der Peenestadt auf der Ostseeinsel. Der ehemalige Stadtführer der Stadt Usedom, Dietrich Manthey, kennt die überlieferte Geschichte und bedauert, dass bis heute kaum von dieser kleinen Sensation Notiz genommen wird. Einzig Bürgermeister Jochen Storrer erwähnte es einmal beiläufig, ohne die eigentliche Brisanz für eine mögliche „positive touristische Vermarktung“ zu erkennen.

Dass der Handwerker, den das kleine Städtchen Usedom engagiert hatte, später Weltruhm erlangte, weiß auch der Usedomer Armin Loose (73), der 19 Jahre lang einmal in der Woche die Kostbarkeit mit einer Riesenkurbel in Gang hielt. „Der Zeitmesser ist ein technisches Meisterstück", schwärmt er. Loose, der bis zu seinem 65. Lebensjahr 30 Jahre Bauschlosser auf der Peene-Werft war, dann zwölf Jahre für „klar Schiff“ auf dem städtischen Bauhof sorgte, hatte eine besondere Liebe zur Turmuhr entdeckt. „Bis heute gilt, was nach einem erneuten Umbau der Kirche 1892 beschlossen wurde. Nämlich, dass Pflege und Wartung von der Stadt Usedom übernommen wird.“

Blick auf die St. Marienkirche der Stadt Usedom. Quelle: privat

Tatsächlich ist die Uhr Eigentum der Stadt Usedom. Die Stadtväter hatten nach einem Großbrand der Kirche 1477 und dem kostspieligen Wiederaufbau (der Jahre dauerte), die Finanzierung der Uhr übernommen, weil die Kirche mehr als klamm nach der Brandkatastrophe war. Somit hat kurioserweise die Kirchturmuhr eigentlich wenig mit der Erhaltung und Verwaltung des Gotteshauses zu tun. Für Pastor Tiede und die Nordkirche natürlich eine finanzielle Erleichterung angesichts schmaler Etats.

Zum Kurbeldrehen braucht es Kraft

Der 18-Jährige Pit Beyer ist künftig der "Glöckner" von Usedom, er übernimmt das Kurbeln (Aufziehen) des Uhrwerks. Quelle: Rainer L. Hein

Die Kurbel der Kirchturmuhr muss wöchentlich gedreht werden, um die Zentnergewichte auf zehn Meter Höhe zu hieven. Das reicht für eine Woche Glockenschlag. Nach Loose hatten verschiedene Usedomer, darunter der Küster, diese Arbeit übernommen. Jetzt ist mit Pit Beyer wieder ein „hauptamtlicher“ Glockenbetreuer am Werk: „Eine tolle Aufgabe, zumal der Uhrmacher vom Big Ben das Musterstück baute“, freut sich der Schornsteinfegerlehrling. Der 18-Jährige steigt nun mindestens einmal pro Woche die 148 Stufen zum Uhrwerk hoch, um zu kurbeln, damit man weithin die Uhrzeit erkennt und den Glockenschlag hört.

Wenn man aus der Ferne die Uhr an zwei Seiten des Turmes (Süd und Nord) betrachtet, glaubt man kaum, dass sie eine gewaltige Größe besitzt: Die Zifferblätter haben einen Durchmesser von drei Metern, die Zeiger sind zwei Meter lang, die Minutenzeiger haben eine Länge von 1,50 Metern.

Stahlseil bringt Uhr zum Laufen

Als vor Wochen der kleine „Big Ben“ in Usedom auf der Ziffer 12 stehenblieb, war es der Handwerker Gert Wendlandt, der mit einem sieben Millimeter dicken Stahlkabel die Uhr nach Wochen wieder zum Laufen brachte. Zuvor waren Uhrmacher aus ganz Deutschland konsultiert worden, aber niemand hatte sich, so der Bürgermeister, an das Prachtstück gewagt. So schafften es Einheimische wie Loose und Wendlandt, die St.-Marien-Uhr wieder in Gang zu bringen.

Das Glockenwerk der Usedomer Kirche ist sehr überschaubar. Um alle Glocken instand zu setzen, wäre es zu kostspielig. Quelle: Rainer L. Hein

In London, der britischen Hauptstadt, sind übrigens vier Uhrmacher für Big Ben fest angestellt, um das Wahrzeichen in Schwung zu halten. Das ist natürliche in Usedom nicht möglich. Zwar hängen im Glockenturm vier schwere Glocken, doch nur die Hauptuhr schlägt alle Stunde oder zu Gottesdiensten und Feierlichkeiten. Daneben ist manchmal noch die sogenannte Totenglocke, die dann jeweils von 15.20 Uhr bis 15.30 Uhr verkündet, dass ein Gemeindemitglied verstorben ist.

Arnim Loose weiß: „Um das gesamte Glockengeläut wieder in Gang zu setzen, wäre es zu kostspielig. Also läuten nur die zwei Glocken.“ Übrigens: Eigentlich würde die Großglocke viertelstündlich schlagen, doch das endete am Veto der Usedomer. Sie wollten wenigstens nachts zur Ruhe kommen und nicht alle Viertelstunde den Bimmelschlag hören.

Von Rainer L. Hein