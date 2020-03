Insel Usedom

Die Insel Usedom ist so leer und still wie selten sonst. Denn normalerweise spazieren am Strand hunderte Einheimische und Urlauber, sind die Wanderwege voller Naturliebhaber und Jogger und auf den Radwegen reiht sich Pedalritter an Pedalritter. Doch die Coronakrise erfordert, dass wir zu Hause bleiben und bei Spaziergängen in der freien Natur – egal, ob auf der Insel Usedom oder auf dem Festland zwischen Wolgast und Greifswald – nur zu zweit bzw. als Familie unterwegs sind und dabei immer Abstand halten.

Wer jetzt mit offenen Augen durch die Natur geht, kann einzigartige Beobachtungen machen. Unser Fotograf Tilo Wallrodt hat nicht nur Reh, Rotkehlchen, Eichhörnchen und Blaumeise abgelichtet. Er sogar eine Maus beim Sonnenbaden beobachtet – was mit vielen Wanderern im Wald wohl unmöglich gewesen wäre.

Zur Galerie Die durch die Coronakrise eingetretene unfreiwillige Ruhe allerorten genießen Natur und Tiere. Schauen Sie selbst, welche wunderschönen Naturaufnahmen unserem Fotografen Tilo Wallrodt gelungen sind.

Scheue Tiere jetzt auch auf Waldwegen anzutreffen

Wenig Verkehr durch die Corona-Krise: Ein Reh genießt die Ruhe und grast an einer sonst viel befahrenen Straße auf der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

So bringt die unfreiwillig verordnete Ruhe der Natur sogar Gutes mit sich, weiß auch Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom. „Manche Pflanzen können sich jetzt sehr viel schneller und intensiver entwickeln als sonst, da einfach nicht so viele Menschen über den Waldboden laufen. Und auch sonst scheue Tiere lassen sich in der teilweise vollkommen stillen Natur eher auf dem Waldweg sehen als normalerweise“, sagt er. Gleichzeitig appelliert er an alle Menschen, die jetzt allein oder zu zweit einen Waldspaziergang unternehmen, sich im Interesse der Natur dennoch an ausgeschilderten Wege zu halten.

Immer noch Waldbrandwarnstufe 2

Und wenn auch ihm persönlich das wunderbare Frühlingswetter gefällt, wie er sagt, sieht er den strahlend blauen Himmel doch mit einem Stirnrunzeln. „Mir wären eigentlich dicke Regenwolken viel lieber. Denn die jungen Pflanzen, die wir gerade in die Erde gebracht haben und die sich einmal zu stattlichen Buchen und Kiefern entwickeln sollen, brauchen dringend Wasser“, erläutert er. Wer glaube, dass es in den vergangenen Wochen genug geregnet habe, der irre. Das Wasserdefizit sei noch immer groß und nach wie vor gelte im Wald die Waldbrandwarnstufe 2.

In Zeiten von Corona. Leere Radwege auf der Insel Usedom wie hier in Koserow. Quelle: Tilo Wallrodt

Übrigens, auch wenn es demnächst wieder einmal regnen sollte, so der Förster, lassen sich bei einem Spaziergang tolle Tierbeobachtungen machen.

Von Cornelia Meerkatz und Tilo Wallrodt