Usedom: Fremder will Mädchen im Auto mitnehmen

Trassenheide

In Trassenheide ist ein 10-jähriges Mädchen von einem ihm fremden Autofahrer angesprochen und zum Einsteigen ermuntert worden. Das Kind sei am Mittwochnachmittag auf dem Weg nach Hause gewesen, als der Mann gegen 15.10 Uhr in Höhe einer Yoga-Schule mit seinem Wagen neben ihm stoppte und es fragte, wohin es gehen müsse und ob er es mitnehmen könne, so die Polizei. Das Mädchen habe die Fragen verneint und sei nicht bereit gewesen, in das Auto zu steigen. Als ein Mann aus der Nachbarschaft auf die Situation zukam, habe der Unbekannte sein Auto gewendet und sei in Richtung Ortszentrum davongefahren. Bei dem Wagen soll es sich um ein rotes, älteres Modell handeln, vermutlich um einen SUV, er soll mehrere Schrammen aufweisen. Der Unbekannte, so die Polizei, sei zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat kurze dunkle bis schwarze Haare, trug einen langen geflochtenen Bart und war mit einer Tarnjacke bekleidet. Er soll deutsch mit ausländischem Akzent sprechen. Hinweise nehmen die Polizei in Heringsdorf (Tel 038378/ 27 90) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ