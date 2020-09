Ahlbeck

„Wir sind nicht Jan Garbarek. Aber wir können auch spielen“, sagt Kristjan Järvi zur Eröffnung des Usedomer Musikfestivals am Sonnabendnachmittag in der Lokhalle der Usedomer Bäderbahn in Ahlbeck und es hört sich so an, als wolle er sagen: Wartet’s nur ab. Wir – das sind 14 Musiker des Baltic Sea Philharmonic, die für den weltberühmten norwegischen Jazzsaxophonisten kurzfristig eingesprungen sind, da er wegen der Corona-Regeln in seinem Heimatland nicht nach Deutschland kommen konnte.

Was Järvi da spielen nennt, ist Kunst auf allerhöchstem Niveau, ist Musik, die die Menschen verzaubert, ist punkt- und tongenaues Spielen bei den Meistern wie Beethoven, Grieg und Tschaikowsky und bei Neukompositionen von Järvi, zugleich aber immer auch Improvisierfreude bei den Übergängen. Selbstverständlich erklingt auch Garbarek, allerdings wurde sein „Brother Wind March“ über Nacht durch den Hollywoodkomponisten Gene Pritsker fürs Orchester neu arrangiert. Und wer noch mehr Jazz-Arrangements hören wollte, bekam von Stardirigent Järvi eine klare ansage: „Hinhören, Tschaikowsky ist auch Jazz!“

Töne weich wie Wattebäusche

Die Musiker, sie übertreffen sich gegenseitig und feuern sich an. Der weltberühmte Dirigent führt, fordert – und fliegt mit seinem Baltic Sea Philharmonic sozusagen bis unter die Decke, um die Töne dann wie kleine Wattebäusche über dem Publikum herabfallen zu lassen. Die Musik als Glücksgefühl und kuschelige Decke, in die man am liebsten eingehüllt bleiben möchte. In dieser Kuscheldecke dann noch Järvi zu beobachten, der tänzelt, marschiert, stapft, klatscht, springt – Lebensfreude pur eben – ist das sprichwörtliche Sahnehäubchen.

Dieses Gesamtkunstwerk – wie bei diesem Orchester gewohnt – lässt nach 70 Minuten mit Bravo- und Jubelrufen die Zuhörer von den Sitzen springen. Standing Ovations bis zu einer grandiosen Zugabe, in die das Publikum eingebunden wird und die alles toppt, bis Järvi und seine Musiker überglücklich, aber völlig geschafft von der Bühne gehen.

Kulturstaatsministerin würdigt Thomas Hummel

Gut drei Stunden bleiben ihnen dann zur Erholung, ehe Teil 2 der Eröffnung des Usedomer Musikfestivals am Abend über die Bühne geht – dann mit Politprominenz. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU), der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ( CDU) und die Kultusministerin von MV, Bettina Martin ( SPD) gehören zu den Gästen des Konzerts, ebenso der UBB-Chef Jörgen Boße.

Grütters ist die Freude, dieses einzigartige Orchester zu erleben, deutlich anzumerken. Sie genieße, so sagt sie, nach der langen Coronapause, Liveauftritte der Musiker genau wie viele andere Menschen. Die Kulturstaatsministerin würdigt besonders den Intendanten des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel, der es mit seinem Team nicht nur geschafft hat, das Festival mit seinen 30 Konzerten, Lesungen und Fahrten unter Coronabedingungen durchzuführen, sondern auch im Handumdrehen auf unvorhersehbare Ereignisse wie bei Jan Garbarek zu reagieren.

Orchester-Einladung nach Brüssel

Das Usedomer Musikfestival sei inzwischen weit über die Grenzen der Insel und Mecklenburg-Vorpommerns hinaus bekannt, betont Grütters. In ganz Deutschland und in angrenzenden Ländern reiße man sich um die Konzertkarten, wobei dieses außergewöhnliche Festivalorchester, das Baltic Sea Philharmonic, einen ganz enormen Anteil daran habe. Und deshalb sei es ihr eine große Freude, so Monika Grütters, das Orchester mit seinen jungen Musikern aus allen Ostseeanrainerstaaten während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nach Brüssel zu einem Konzert einzuladen.

Stardirigent Kristjan Järvi und die Musiker des Baltic Sea Philharmonic freuen sich mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (r.) und dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor über den gelungenen Auftakt des Usedomer Musikfestivals. Quelle: Geert Maciejewski

Begeistert zeigte sich auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. „Das war Leidenschaft pur. Der Auftritt des Baltic Sea Philharmonic war beeindruckend und hat erneut bewiesen, dass es eine gute und richtige Entscheidung des Bundes war, das Orchester über drei Jahre mit jeweils 150 000 Euro zu fördern“, sagte er. Es sei für die Kulturbranche und für das kulturelle Leben der Region ein Zeichen der Hoffnung in schweren Zeiten, dass das Musikfestival auch in Corona-Zeiten stattfinden kann.

Von Cornelia Meerkatz