Usedom-Kalender für Feuerwehren in Vorpommern-Greifswald

Wolgast/Gützkow

350 wunderschöne Usedom-Kalender für die Feuerwehren des Landkreises Vorpommern-Greifswald. In der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gützkow übergab Sebastian Ruge, Wolgaster Niederlassungsleiter der Druckerei Steffen Media aus Friedland, die Kalender an Peggy Manthey, Geschäftsführerin des Kreisfeuerwehrverbandes. Die unverhoffte Spende wird als Dankeschön und Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit an alle Feuerwehren im Bereich des Kreisverbandes von Greifswald bis Usedom, vom Bereich Peenetal-Loitz bis Uecker-Randow.

Wie Geschäftsführerin Manthey mitteilte, gehören insgesamt 146 freiwillige Feuerwehren, eine Werksfeuerwehr (EWN Lubmin), eine Betriebsfeuerwehr (Flughafen Heringsdorf) und 98 Jugendfeuerwehren mit insgesamt 6967 Mitgliedern dem Verband an.

Von Tilo Wallrodt