Usedom: Karlshagener findet 2,5 Kilo Bernstein in drei Tagen

Karlshagen

Wenn es etwas gibt, was Sven-Tobias Schlaak besonders liebt, dann ist es Bernstein. „Ich bin seit meiner Kindheit mit dem ‚Bernsteinfieber‘ infiziert“, sagt der 28-Jährige. Dass aus seiner Leidenschaft aber einmal ein berufliches Standbein werden könnte, daran hat er bis kurzem nicht geglaubt.

Seit einem Jahr lebt Sven-Tobias Schlaak mit seiner Freundin in Karlshagen auf Usedom – und sagt, es war die beste Entscheidung. „Denn hier gibt es jede Menge Bernstein“, sagt er. Zuvor wohnte das Paar, das aus dem Hochsauerland stammt, in Cuxhaven. Auch an der Nordsee habe er nach Bernstein gesucht, „doch die Funde hier an der Ostsee stellen alles andere in den Schatten“, meint Schlaak. Seinen Fund im zurückliegenden Jahr beziffert er auf rund zehn Kilogramm Bernstein.

Viel Ertrag zwischen Peenemünde und Karlshagen

Allein im April 2019, nach mehreren Tagen mit kräftigen Nordost-Stürmen, habe er innerhalb von drei Tagen 2,5 Kilo gesammelt. Den meisten Bernstein habe er zwischen Peenemünde, Karlshagen und Trassenheide gefunden. Aber auch der Strand von Stubbenfelde sei ein ertragreiches Areal. Den größten Bernstein mit rund 600 Gramm Gewicht habe er aber direkt vor der Haustür gefunden.

Sven-Tobias Schlaak aus Karlshagen hat sozusagen direkt vor der Haustür, am Strand von Karlshagen, diesen 600 Gramm schweren Bernstein gefunden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Bernstein-Spezialist verweist darauf, dass es in der Qualität der Fundstücke große Unterschiede gibt. Er liebt den klaren, gelben Bernstein. Seine Top-Favoriten allerdings sind die teuren rötlichen oder weißen Bernsteine. Beim Suchen solle man deshalb Zeit mitbringen. „Wenn ich am Suchen bin, vergesse ich die Zeit. Ich bin eben total infiziert vom Beinsteinfieber“, meint er mit einem Lachen.

Bernstein oft nur wenige Millimeter groß

Allerdings: Es seien nicht immer große Stücke, die man finde. Viele der Bernsteine seien nur wenige Millimeter groß, macht der „Bernsteinfischer“ deutlich. Aber auch daraus, so Schlaaks Auffassung, lasse sich viel Schönes herstellen. Denn irgendwann war es dem Karlshagener über, nur alles in Gläsern, Dosen und Schachteln aufzubewahren. „Ich habe begonnen, aus meinen gefundenen Exemplaren Bernsteinschmuck herzustellen und vertreibe diesen online sowie auf verschiedenen Märkten unserer schönen Insel“, schildert der junge Mann.

Die vielen kleinen Bernsteinstücke sammelt Sven-Tobias Schlaak akribisch. Quelle: Cornelia Meerkatz

Im Mai vergangenen Jahres gründete er dann sein kleines Unternehmen „Bernsteinfischer Usedom – Sven-Tobias Schlaak“ als Nebenerwerb. Außerdem führt der Experte Bernsteinführungen am Strand von Usedom durch, erst einmal vornehmlich in Karlshagen. „Ich konnte gute Kontakte zur Kurverwaltung knüpfen, wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich freue mich, dass diese Zusammenarbeit zustande kam“, meint er und hofft, dass sich weitere Kurverwaltungen finden, die an seinen Führungen interessiert sind.

Nur eine Seite wird geschliffen

Bei der Bearbeitung des Bernsteins hat der Mann seine eigene Methode entwickelt. „Bei mir ist alles Handarbeit. Ich schleife bei jedem Bernstein prinzipiell nur eine Seite, die andere bleibt naturbelassen.“

Auf diese Weise werde noch viel deutlicher, dass jeder Bernstein wunderschön aussieht. Inzwischen habe sich sowohl in seinem Wohnblock als auch im Seebad Karlshagen sein „Bernstein-Fieber“ schon herumgesprochen. „Viele finden, dass meine Schmuckstücke ideale kleine Geschenke sind“, berichtet er mit sichtlichem Stolz.

Die Medaillons mit den Bernsteinkrümeln sind ein Renner im Onlinegeschäft. Quelle: Cornelia Meerkatz

Was wird am meisten gekauft? Die Antwort kommt prompt: „Ketten und Medaillons, aber auch Armbänder gehen sehr gut“, berichtet Schlaak. Durch die Resonanz auf seine Funde und die Leidenschaft in den sozialen Netzwerken konnte er auch bereits einen kleinen Kundenstamm aufbauen. „Am meisten fragen Interessierte nach Ketten. Als echter Renner haben sich inzwischen die Medaillons herauskristallisiert. Ich fülle sie mit den ganz kleinen Bernsteinkrümeln – ein optischer Hingucker“, schildert er. Er fertigt auch kleine Engel aus Bernstein an. Mit dem Verkauf unterstützt er den ambulanten Kinder- und Hospizdienst „Leuchtturm“.

Sven-Tobias Schlaak versichert, dass sein Ziel nicht darin bestehe, mit dem Bernstein das große Geld zu verdienen. „Ich möchte vielmehr meine Erfahrung und Leidenschaft an andere interessierte Menschen weitergeben“, sagt der Karlshagener. Deshalb sein Tipp an alle, die ebenfalls nach Bernstein suchen: nach Nordost-Stürmen immer nach schwarzem Holz suchen. Dort werde man garantiert fündig.

Der Schmuck von Sven-Tobias Schlaak ist auf www.bernstein-usedom.de zu finden.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz