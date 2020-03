Usedom: Leere Strände und Promenaden – Einheimische bleiben zu Hause

Kölpinsee

Freie Fahrt auf Usedom, wann gab es das zuletzt? Am Sonnabend und Sonntag konnte man die Strecke von Wolgast nach Heringsdorf und umgekehrt –bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit – in schlappen 20 Minuten bewältigen. Denn viele Bürger haben sich tatsächlich an die in diesen Corona-Tagen allerwichtigste Verhaltensregel gehalten: Sie sind zu Hause geblieben. Wenn Fahrzeuge unterwegs waren, dann waren es vorwiegend Einheimische.

Nur wenige Menschen waren am Sonnabend auf den Straßen oder der Promenade in Heringsdorf. unterwegs. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Heringsdorfer Seebrücke beispielsweise, wo sonst quirliges Leben herrscht, wirkte verwaist, die Läden der Einkaufspassage waren ohnehin bereits geschlossen. Dennoch waren im Bereich Koserow tatsächlich noch mehrere Berliner Rentner, die im Bereich Lieper Winkel einen Zweitwohnsitz haben, wie sie berichteten, unterwegs auf der Suche nach einem Restaurant. Sie wurden auch noch fündig, denn bis Sonnabend 18 Uhr waren Restaurants geöffnet.

Auch an den Usedomer Stränden herrschte trotz des schönen Wetters vielfach gähnende Leere. In Kölpinsee waren noch die meisten Strandspaziergänger anzutreffen. Oft waren es Kurgäste aus der dortigen Mutter-Kind-Kurklinik. Zu beobachten war aber, dass zwischen den Spaziergängern immer große Abstände gelassen wurden. Ab und an waren vereinzelt Autos an den Waldwegen geparkt, was auf Waldspaziergänge schließen lässt.

In den Einkaufsmärkten der Insel und in Wolgast herrschte vor allem am frühen Morgen und während der Vormittags noch der größte Betrieb. Familien, die mit zwei oder drei Kindern durch den Markt schlenderten, waren da ebenso noch anzutreffen wie Senioren, die teilweise trotz Rollator unbedingt noch am Sonnabend ihre Bestände auffüllen mussten. Allerdings war nach Aussage mehrerer Marktleiter und Verkäuferinnen ab Mittag das Bild vollkommen anders – es herrschte Leere, was auch an den Parkplätzen offensichtlich wurde. Wer ab 19 Uhr noch letzte Besorgungen erledigte, war vielfach der einzige Kunde im Geschäft.

Positiv von den Kunden aufgenommen wurden die Sicherheitsvorkehrungen wie etwa im Wolgaster Famila-Markt, wo Security-Mitarbeiter die festgelegten Mindestabstände im Kassenbereich kontrollierten bzw. Plexiglasscheiben die Kassierer schützen.

