Heringsdorf/Rostock

Die Friedemann-Kunz-Familienstiftung, zu der auch die Scanhaus Marlow Unternehmensgruppe gehört, und die Rostocker arcona-Gruppe haben ein neues Glanzstück der Hotellerie auf der Ferieninsel Usedom erworben: Die bisher als Maritim Hotel Kaiserhof Heringsdorf bekannte Immobilie hat ab 1. Januar einen anderen Besitzer und auch einen neuen Betreiber.

Das Hotel, das künftig den Namen Hotel Kaiserhof Usedom trägt, wurde Ende November durch Friedemann Kunz vom bisherigen Eigentümer Gerd Seele erworben. Der Architekt aus Leer/ Ostfriesland hat das Hotel von Grund auf entwickelt und mit einer außergewöhnlichen Kunstsammlung ausgestattet.

Betrieben wird das Haus durch arcona Hotels & Resorts. Dazu wurde ein 20-jähriger Pachtvertrag abgeschlossen, wie der Chef der Immobiliensparte der Stiftung, Arno Pöker, sagte. Die Mitarbeiter des traditionsreichen Hotels an der Heringsdorfer Strandpromenade werden alle übernommen, wie arcona-Kommunikationsdirektorin Christiane Winter-Thumann betonte. Der Verkauf sei ihnen in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden. In der kommenden Woche sei zudem eine Mitarbeiterversammlung anberaumt, wo sich die gesamte neue Führungscrew der Belegschaft vorstelle.

Einzigartiger Standort auf Usedom

„Wir sind glücklich, dass es uns trotz der schwierigen Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie gelungen ist, diesen einzigartigen Standort langfristig für uns zu sichern“, freut sich Alexander Winter, geschäftsführender Gesellschafter der arcona Hotels & Resorts. „Wir werden das Haus so weiterentwickeln, dass es auch in Zukunft eine der ersten Adressen an der Ostsee bleibt“, betonte er. Es sei keinerlei Eile vonnöten, sodass ein neues modernes Konzept in Ruhe in den kommenden eineinhalb Jahren entworfen werden könne, war auch die Aussage von Friedemann Kunz.

Unternehmer Friedemann Kunz ist neuer Inhaber des Maritim Hotels in Heringsdorf. Quelle: Frank Söllner

Für Friedemann Kunz und seine Familienstiftung ist es das siebte Hotel, das gekauft wurde. Ein weiteres Hotel steht in Marlow, zwei in Warnemünde, auch das Radisson Blue in Rostock gehört dazu, ebenso das Yachthotel Priem am Chiemsee in Bayern und das Hotel Hanseatic in Göhren auf Rügen. „Das Hotel Kaiserhof Usedom passt perfekt zu uns, denn der bisherige Eigentümer ist, wie wir, aus der Region und seinen Menschen, aber auch den Aspekten der Nachhaltigkeit und Tradition, verbunden“, sagt Friedemann Kunz. Er sei sich der großen Verantwortung für die Mitarbeiter bewusst, denn die hätten bisher dem Haus zu seinem Erfolg verholfen.

Auch denkmalgeschützter Kaiserbädersaal gehört zur Immobilie

Auch arcona Hotels & Resorts bringt langjährige Erfahrung in der Hotellerie mit. So betreiben sie nicht nur auf Rügen in Göhren und in Sellin erfolgreich zwei Hotels, sondern haben sich auch mit ihren Konzepten im Wartburg-Hotel Eisenach und im Hotel Elephant in Weimar einen Namen gemacht. Auch das Wyn.Strandhotel Sylt und ein Hotel in Kitzbühel tragen die arcona-Handschrift.

Der Neuerwerb der Friedemann-Kunz-Familienstiftung verfügt über 143 Zimmer und Suiten, überwiegend mit Balkon oder Terrasse und Meerblick, einen lichtdurchfluteten Palmengarten mit Restaurant, eine Dachterrasse mit Pool und einen über drei Etagen ausgedehnten Wellnessbereich. Ein voll ausgestattetes Kino, eine Bibliothek und ein Kunstatelier komplettieren das Angebot. Für Veranstaltungen stehen insgesamt acht Räume zur Verfügung – darunter der denkmalgeschützte Kaiserbädersaal für bis zu 650 Personen, in dem alljährlich zahlreiche Musik- und Theaterveranstaltungen stattfinden.

Zum Gesamtensemble der Immobilie gehören weiterhin eine Ladenzeile mit namhaften Boutiquen und eine Sterne-Gastronomie.

Von Cornelia Meerkatz