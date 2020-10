Koserow

Mit einem hippen modischen Accessoire wartet jetzt die Usedom Tourismus GmbH auf: Mund-Nase-Masken zum Schutz vor einer Corona-Infektion sind mittlerweile fester Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Es gibt Masken in allen Farben und Mustern, industriell hergestellt und in Handarbeit an der heimischen Nähmaschine gefertigt.

Jetzt gibt es schicke Insel-Masken in dunkel- und hellblau sowie in weiß auch mit bestickten Inselmotiven. Von der Seebrücke Ahlbeck über Sonne und Wellen bis hin zu Möwen, Fischkutter und Strandkorb ist alles dabei. Natürlich fehlt auch das Usedom-Logo nicht.

Die Masken bestehen aus 100 Prozent Baumwolle, können bei 60 Grad gewaschen werden und sehen so chic aus, dass sie durchaus verschenkt werden können. Der Preis pro Maske beträgt 9,95 Euro zuzüglich Versand. Bestellungen sind ausschließlich über info@usedom.de möglich. Die Rechnung wird dann gemeinsam mit der Maske verschickt.

Von Cornelia Meerkatz