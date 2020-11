Heringsdorf

Die Schulen in den Kaiserbädern werden weiter fit gemacht für den digitalen Unterricht: Die Europäische Gesamtschule Insel Usedom in Ahlbeck hat 30 neue Notebooks bekommen. Die Grundschule in Heringsdorf darf sich ebenfalls über neue mobile Endgeräte freuen – fünf Notebooks, 26 Laptops sowie 30 Tablets. Finanziert wurden die Geräte – insgesamt um die 50 000 Euro – aus dem Landesförderprogramm „ Digitalpakt Schulen 2019 bis 2024“.

Beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr und der damit verbundenen Schulschließung mussten viele Familien auf eigene Geräte zurückgreifen, um dem Kind das Lernen auch zu Hause ermöglichen zu können. Andere hatten es da schwerer: Denn nicht in jeder Familie sind geeignete Tablets oder PCs in ausreichender Anzahl vorhanden.

Die neuen Geräte sollen während pandemiebedingter Schulschließungen oder eines eingeschränkten Schulbetriebes als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. Das Sonderprogramm wird über den Bund finanziert.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken mit neuen Geräten für die Europaschule in Ahlbeck. Quelle: privat

Homeschooling – für Schüler, Lehrer und Eltern wurde das im Frühjahr zu einer Herausforderung. Noch sind die Schulen im Land geöffnet. Es häufen sich aber Fälle, wo Einrichtungen betroffen sind. Das reicht von der Schließung bis zur Quarantäne für einzelne Schüler und ganze Klassen.

Wir haben uns umgehört, wie die Schulen auf Homeschooling vorbereitet sind und was sie aus dem ersten Lockdown gelernt haben.

Alle Klassenzimmer sollen WLAN bekommen

Die neuen Geräte in der Heringsdorfer Grundschule sind im Fall einer erneuten Schulschließung als Leihgeräte vorgesehen, dennoch sollen sie auch im Präsenzunterricht zum Einsatz kommen, wie Schulleiterin Grit Vehreschild sagt. „Das Frühjahr hat gezeigt, dass bei einigen Schülern die technischen Voraussetzungen daheim nicht gegeben sind.“ Weil schon bei Grundschülern der Umgang mit digitalen Medien wichtig ist, sollen in der Schule nun peu à peu alle Klassenzimmer so umgerüstet werden, dass sie über WLAN verfügen.

Gutes Netz gibt es bereits in der Ückeritzer Ostseeschule. „Im gesamten Schulgebäude haben wir WLAN“, sagt Sonja Fischer, stellvertretende Schulleiterin. Anfang des Jahres bekam die Schule dafür über den „ Digitalpakt“ Geld vom Land.

Mehrere Laptops stehen jetzt zur Verfügung, die als Leihgeräte an Schülern ausgegeben werden können. Nach dem ersten Shutdown im Frühjahr gab es unter den 275 Schülern eine Umfrage zu ihrer technischen Ausstattung daheim, so die Schulleiterin. „Jetzt können wir auf Schwachstellen noch besser reagieren. Der Umgang mit der Technik ist auch immer Thema im Informatikunterricht.“ Sollte es erneut zur coronabedingten Schulschließung kommen, arbeiten die Schüler über eine passwortgeschützte Schul-Cloud. „Das hat sich im Frühjahr bewährt“, sagt Sonja Fischer.

iPads für die Siebtklässler

Seit diesem Jahr arbeiten in Ückeritz alle Siebtklässler in den beiden Klassen mit iPads. Der Vorteil: Auf dem Tabletcomputer ist das Schulsystem installiert. Dort können die Schüler Hausaufgaben machen, Unterrichtsfilme schauen oder auf elektronische Lehrbücher zurückgreifen. Der computergestützte Unterricht soll jedes Jahr ab Klasse sieben eingeführt werden. Alle Lehrer im Haus arbeiten bereits mit iPads. „Die Digitalisierung ist bei uns sehr weit fortgeschritten“, findet Sonja Fischer.

Über Leihgeräte verfügt nun auch die Europäische Gesamtschule Insel Usedom. „Wir haben bei den Schülern abgefragt, wo es zu Hause Probleme mit einem Rechner gibt. Die 30 neuen Notebooks sind ausreichend“, sagt Schulleiter Jürgen Räsch. Im Präsenzunterricht soll vor allem die Oberstufe davon profitieren. „Für den AWT-Unterricht können wir einen zweiten Raum mit Notebooks ausstatten“, sagt Räsch.

Lernplattform nun präziser und benutzerfreundlicher

Beim ersten Lockdown setzte die Schule im Homeschooling auf die Lernplattform „Moodle“. Die wurde inzwischen auf einen anderen Server umgesiedelt und ist damit präziser und benutzerfreundlicher, so der Schulleiter. „Wir haben nun bei Onlinetests auch einen verbesserten Rücklauf. Im Frühjahr war es mitunter sehr aufwendig, wenn die Schüler per E-Mail ihre Aufgaben beantworteten.“

Beantragt sind die ersten Leihgeräte für das Wolgaster Runge-Gymnasium. „Die Lieferung gestaltet sich schwierig“, sagt Schulleiter Karl-Uwe Roggow. Er setzt beim „ Digitalpakt“ aber nicht nur auf neue Geräte. Vielmehr geht es um die Ausstattung der Schule. „Da fehlt uns der Breitbandanschluss. Ab und an fällt das Internet aus. Über das Förderprogramm hoffen wir auch auf interaktive Tafeln“, so Roggow, der im Haus aktuell 385 Schüler hat.

40 Tablets für die Heine-Schule

Für den Fernunterricht sieht sich die Heine-Schule in Karlshagen gut aufgestellt, weil man jetzt auf eine andere Lernplattform setzt. Mit „itslearning“ soll die Kommunikation und Arbeitsweise im Homeschooling verbessert werden. „Zum ersten Lockdown ist das ein großer Fortschritt. Die Kollegen sind mit den Schülern in den Klassen und Kursen so bestens vernetzt. Ich hoffe aber, dass wir darauf nicht zurückgreifen müssen“, sagt Petra Schult, stellvertretende Schulleiterin.

Auch in Karlshagen können künftig IT-Geräte an Schülern verliehen werden. „Wir haben über die Gemeinde 40 Tablets bestellt.“

Von Henrik Nitzsche