Peenemünde

Die Nachricht war eine Sensation: Das weltberühmte New York Philharmonic unter Leitung seines Chefdirigenten Jaap van Zweden kommt im Mai kommenden Jahres zu drei Konzerten nach Mecklenburg-Vorpommern. Vom 20. bis 22. Mai 2022 sind die weltweit gefeierten Musiker zusammen mit dem Weltklasse-Pianisten Jan Lisiecki, Ausnahmegeigerin Anne-Sophie Mutter und dem New Yorker Bariton Thomas Hampton sowie Mitgliedern des Baltic Sea Philharmonic in Peenemünde auf der Insel Usedom zu Gast.

Damit wird eines der berühmtesten ­Orchester der Welt zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern ­gastieren. Der Titel der exklusiven Europa-Residenz: „Liberty Island Usedom 2022“. Und natürlich ist der Run auf die Karten gigantisch. Bereits jetzt haben sich gut 9000 Musikbegeisterte, die Interesse an den drei Konzerten haben, registrieren lassen. Damit sind die 3000 Karten, die zur Verfügung stehen, bereits dreifach überzeichnet. „Wir haben natürlich gehofft, dass es ein großes Interesse gibt, aber dieser sensationelle Hype hat uns dann doch überrascht“, gesteht der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel.

Registrierungen aus Holland, England, Frankreich, Italien und Dubai

Ihm ist es in großem Maße zu verdanken, dass das New York Philharmonic nach Mecklenburg-Vorpommern kommt. Deshalb liegt die Organisation der Konzerte in den Händen des Usedomer Musikfestivals. Projektträger ist der Tourismusverband MV. Für Hummel erfüllt sich damit ein Herzenswunsch. Und angesichts des riesengroßen Interesses aus ganz Europa hat er allen Grund zur Freude. „Wir haben Registrierungen aus Holland, England, Frankreich, Italien und sogar aus Dubai. Natürlich wollen auch treue Fans unseres Festivals aus ganz Deutschland dieses außergewöhnliche Orchester erleben“, berichtet Hummel. Für ihn sind die drei Konzerte schon jetzt ein Signal des Friedens und der Völkerverständigung.

Im Mai kommenden Jahres finden im Kraftwerk Peenemünde drei Konzerte des New York Philharmonic statt. Quelle: Henrik Nitzsche

Der exklusive Kartenvorverkauf ist personalisiert und beginnt am Sonnabend, den 11. Dezember, um 9 Uhr und geht bis Montag, den 13. Dezember, um 12 Uhr. Um in den Genuss der Teilnahme zu kommen, können sich Interessierte noch bis zum 10. Dezember um 23.59 Uhr unter www.ny-mv.eu registrieren lassen. Wer bereits angemeldet ist, erhält am 10. Dezember um 9 Uhr per E-Mail einen Code, der mit einem Link gekoppelt ist. Über diesen Link kann ab 11. Dezember 9 Uhr der Kartenkauf in einer der angebotenen Kategorien vorgenommen werden.

Maximal können pro Person vier Karten gekauft werden, die dann entweder per Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Paypal, Lastschrift oder Rechnung bezahlt werden müssen. Am Montag, den 13. Dezember, beginnt dann ab 18 Uhr der offizielle Vorverkauf. Die Preise in den einzelnen Kategorien reichen von 35 bis 380 Euro. Übrigens: Die wenigsten Nachfragen gab es laut Hummel für die preiswertesten Karten.

Karten werden personalisiert

Thomas Hummel ist es zu verdanken, dass das weltberühmte Orchester aus New York nach Peenemünde kommt. Quelle: Peter Adamik

Thomas Hummel ist überzeugt, dass viele Musikbegeisterte Karten für die drei Konzerte ergattern. „Auch wenn die Registrierung für den exklusiven Vorverkauf riesig ist, wird es noch viele Karte im offiziellen Vorverkauf geben. Es haben sich oftmals bei Ehepaaren beide Partner registrieren lassen, bei anderen ist inzwischen der Konzertzeitraum nicht mehr passend. Da die Karten personalisiert sind, beugen wir nicht nur dem Karten-Schwarzmarkt vor, sondern sehen auch, wer bereits gekauft hat“, erläutert er. Übrigens: Auch für alle jene Konzertbegeisterten, die nicht mit dem Internet vertraut sind und nicht online buchen, wird ein kleines Kartenkontingent zur Verfügung stehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beethoven, Schostakowitsch, Bartók und Mahler erklingen

Eröffnet wird das dreitägige Gastspiel des New York Philharmonic mit dem Projekt „Side by side“: Musiker des heimischen Baltic Sea Philharmonic ­spielen am 20. Mai gemeinsam mit den New Yorker Orchestermusikern. Zur ­gemeinsamen Aufführung kommt Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 und Dimitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 9.

Béla Bartóks Konzert für Orchester erklingt am 21. Mai, wenn Anne-Sophie Mutter mit dem Orchester spielt. Am 22. Mai, dem dritten Konzerttag, wird unter anderem eine Auswahl aus „Des Knaben Wunderhorn“ von Gustav Mahler zu erleben sein. Solist ist ­Bariton Thomas Hampson.

Von Cornelia Meerkatz