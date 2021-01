Usedom

Die Bauarbeiten am Abzweig Lieper Winkel auf der B110 sollen Anfang Februar fortgesetzt werden. „Wenn das Wetter es zulässt. Vorher muss der Munitionsbergungsdienst noch den Bereich zwischen der B110 und der Behelfsstraße untersuchen und freigeben“, sagt Henry Stegemann vom Straßenbauamt Neustrelitz.

Bis spätestens Ende Mai soll auf der Bundesstraße für rund 580 000 Euro ein separater Linksabbiegestreifen aus Richtung Usedom kommend gebaut werden. Die zusätzliche Spur wurde schon lange gefordert, da sich an dieser Stelle schon zahlreiche Unfälle ereigneten und sich der Verkehr durch die Linksabbieger staute. Gerade in den Sommermonaten befahren täglich Tausende Autos die B110 auf der Insel Usedom.

Mitte November des vergangenen Jahres hatten die Arbeiten bereits begonnen. Zunächst wurde eine zweistreifige Umfahrungsstraße errichtet, sodass der eigentliche Knotenausbau größtenteils ohne Baustellenampel erfolgen und der Verkehr zweispurig an der Baustelle vorbeifahren kann.

Für den Ausbau des Knotens in den Lieper Winkel ( Kreisstraße 34) ist allerdings eine Vollsperrung erforderlich. Wann das soweit ist, weiß er noch nicht. Die Umleitung des Verkehrs von und nach Suckow/ Rankwitz/ Liepe soll dann über die Kreisstraße 35 nach Morgenitz und weiter auf der Kreisstraße 36 nach Mellenthin erfolgen.

Auch für die Radfahrer gibt es eine Lösung, denn die Baustelle kreuzt den straßenbegleitenden Radweg zwischen Usedom und Mellenthin. „Der Radweg wird im Bereich der neu zu bauenden Abbiegespuren zurückgebaut und in der jetzigen Beschaffenheit neu neben der Fahrbahn hergestellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es wieder einen durchgängigen Radweg geben“, sagt Stegemann.

Während der Bauphase wird der touristische Radverkehr über Stolpe in beide Richtungen umgeleitet. „Radfahrer, die diese Ausschilderung ignorieren, übersehen oder aber direkt in den Lieper Winkel wollen, müssen sich im Bereich der Bauarbeiten auf einer Länge von etwa 300 Metern in den fließenden Verkehr auf der Umfahrungsstrecke einordnen“, so der Mitarbeiter des Straßenbauamtes.

Von Henrik Nitzsche