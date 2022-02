Wolgast

Die große Brücke über den Peenestrom in Wolgast wird ab dem kommenden Montag, den 28. Februar, zur Baustelle. An diesem Tag beginnt der seit längerer Zeit geplante zweite Bauabschnitt zur Instandsetzung der 1996 neu gebauten Überführung. Die Bauzeit betrage mit einigen Unterbrechungen etwa anderthalb Jahre, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV mit. Fußgänger, Radler, Kraftfahrer und Bahnreisende müssen sich auf diverse Einschränkungen während der Arbeiten einstellen.

2018 waren im ersten Bauabschnitt bereits die Unterbauten der 256 Meter langen Brücke saniert worden. Im zweiten Abschnitt geht es nunmehr darum, unter anderem die defekten Fahrbahnübergänge, das Brückengeländer und den abgenutzten Fahrbahnbelag aufwändig wieder instand zu setzen. Mit den Arbeiten, die insgesamt etwa 5,7 Millionen Euro kosten, wurde die Jürgen Martens GmbH aus Wittenförden bei Schwerin beauftragt.

Einschränkungen vom 28. Februar bis zum 20. April

„Aufgrund der hohen Verkehrsbedeutung der Peenebrücke ist ein umfassendes Konzept erarbeitet worden, um einen optimalen Bauablauf bei gleichzeitig bestmöglichem Verkehrsfluss zu erreichen“, informiert das Landesamt weiter. Bereits ab dem nächsten Montag gelten mehrere Beeinträchtigungen. Für Fußgänger und Radfahrer wird der Geh- und Radweg auf der Nordseite (Straßenseite) vom 28. Februar bis voraussichtlich zum 20. April gesperrt. Anschließend erfolgt die Sperrung der Südseite (Bahnseite).

Der Straßenverkehr wird ab dem 28. Februar zweispurig, aber mit eingeschränkter Fahrbahnbreite und einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde über die Bücke geführt. In der Nacht zum 1. März wird für das Aufstellen von Leitwänden eine halbseitige Verkehrsführung notwendig. Im Zeitraum vom 21. März bis zum 7. April wird der Verkehr dann einspurig mittels Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Vom 8. bis zum 20. April ist wieder eine zweispurige Straßenverkehrsführung über das Brückenbauwerk möglich. Über weitere Beeinflussungen des Straßenverkehrs werde rechtzeitig informiert.

Sperrzeiten für den Bahnverkehr Für den Bahnverkehr sind im Jahr 2022 folgende Sperrzeiten notwendig, wobei jeweils ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird: - Freitag, 29. April, 22 Uhr, bis Montag, 2. Mai, 6 Uhr - Montag, 2. Mai, bis Freitag, 6. Mai; Entfall erster und letzter Zug, Sperrung nachts - Freitag, 6. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 9. Mai, 6 Uhr - Freitag, 13. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 16. Mai, 6 Uhr - Freitag, 9. September, 22 Uhr, bis Montag, 12. September, 6 Uhr - Montag, 12. September, bis Freitag, 16. September; Entfall erster und letzter Zug, Sperrung nachts - Freitag, 16. September, 22 Uhr, bis Montag, 19. September, 6 Uhr - Freitag, 23. September, 22 Uhr, bis Montag, 26. September, 6 Uhr.

Der Schiffsverkehr, so verkündet das Landesamt weiter, habe anfangs mit geringeren Einschränkungen zu rechnen: „Es werden zeitweise die äußeren Brückenfelder gesperrt, wobei immer ein Feld für den Verkehr freigehalten wird.“ Eine Sperrung der Wasserstraße ist vom 11. bis zum 19. September erforderlich. In dieser Zeit ist auch keine Brückenöffnung möglich. In der Zeit vom 8. bis zum 10. September kann eine Klappung nur morgens und abends erfolgen. Eine weitere Sperrung der Wasserstraße ist im September 2023 vorgesehen. Hierfür soll es zu gegebener Zeit eine neue Mitteilung geben.

Keine Einschränkungen zur Haupturlaubszeit

Während der Ferienreisezeit, so versichert das Landesamt, werde es hingegen keine Verkehrsraumeinschränkungen geben. Auch sind aufgrund der Witterung Baupausen erforderlich. In folgenden Zeiten sollen die Bautätigkeiten gänzlich ruhen: vom 5. November 2022 bis 26. Februar 2023, vom 25. März bis 23. April 2023, vom 17. Mai bis 4. Juni 2023 sowie vom 29. Juni bis zum 3. September 2023.

Täglich passieren laut Auskunft der Behörde etwa 12 500 Fahrzeuge die Brücke über den Peenestrom. Korrosionsschäden an den fünf Überbauten sowie zerschlissene Fahrbahnübergänge zwingen zum Handeln. Zudem sollen sowohl die Beläge auf der sieben Meter breiten Fahrbahn als auch auf den Geh- und Radwegen komplett erneuert werden. Verrostete Stahlteile sind auszuwechseln. Auch sämtliche Geländer werden – mit Ausnahme der geschwungenen Brüstungen auf den Aussichtspodesten, die jedoch aufgearbeitet werden sollen – erneuert und aus Sicherheitsgründen gleichzeitig um zehn Zentimeter erhöht.

