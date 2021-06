Usedom auf der Suche nach zukunftsfähigen Mobilitätslösungen

Insel Usedom

Monatelang war es ruhig auf Usedoms Straßen. Doch damit ist es nun vorbei. Wenn ab 4. Juni das Reisen im Land und auf der Insel wieder für alle möglich ist, werden sich Einheimische, Tagesgäste und Urlauber wieder an Staus auf vielen Straßen gewöhnen müssen. Damit das in Zukunft anders wird, arbeiten jetzt Experten unter Einbeziehung lokaler und regionaler Akteure an einem Raumentwicklungskonzept (REK) für die Insel Usedom.

Initiiert wurde das REK Usedom vom Regionalen Planungsverband Vorpommern. Beauftragt damit sind die PTV Group – Planung, Transport und Verkehr (Karlsruhe/Berlin) und BTE – Tourismus- und Regionalberatung (Berlin). Federführend für die Steuerung des Gesamtprojektes ist Dr. Uwe Reiter (PTV), der bereits vor mehr als 15 Jahren das „Integrierte Verkehrsentwicklungskonzept Usedom-Wollin 2015“ verantwortete.

Lösungen für Einheimische und Gäste

Hintergrund für das Regionalentwicklungskonzept sind Befürchtungen, dass durch weiter steigende Gästezahlen auf deutscher Seite und den Bau des Swine-Tunnels auf polnischer Seite sich die bereits bestehenden Verkehrsprobleme weiter verschärfen. Im Fokus des Konzepts sollen deshalb Mobilitätslösungen stehen, die sowohl den Anforderungen der Einheimischen als auch der Gäste gerecht werden.

Freie Fahrt in Bussen und Bahnen bald auf der ganzen Insel für alle? Das wäre ein Ziel, das mit dem Regionalen Entwicklungskonzept Usedom 2030 erreicht werden könnte. Quelle: Dietmar Pühler

Unter der Leitung von Dr. Uwe Reiter (PTV) und Prof. Dr. Hartmut Rein (BTE) wurden dazu im April und Mai vier digitale Zukunftskonferenzen durchgeführt, an denen sowohl institutionelle Akteure und Entscheidungsträger als auch interessierte Bürger teilgenommen haben. Die Konferenzen hatten jeweils einen Schwerpunkt. Am 20. April ging es um ein „integriertes Leitbild“, am 27. April um „Leben und Arbeiten auf Usedom“, am 3. Mai um „Tourismus auf Usedom“ und am 6. Mai schließlich um „Verkehr auf Usedom“.

Zahl der Gästeankünfte begrenzen

Die Ergebnisse der vier Zukunftskonferenzen sind durchaus interessant. So forderten Teilnehmer unter anderem eine „Begrenzung des Wachstums bei den Gästeankünften auf moderate ein Prozent Zuwachs jährlich“, um die Verkehrszunahme zu begrenzen, und eine „Erhöhung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer“, um den An- und Abreiseverkehr zu verringern.

Könnte in Zukunft ein normaler Anblick werden: Ein ICE auf der Sackkanalbrücke in Heringsdorf. Die Deutsche Bahn – so heißt es – will künftig wieder durchgehenden Fernverkehr auf die Insel bringen. Quelle: Dietmar Pühler

Um Pendlerwege zu verkürzen und bessere Voraussetzungen für die Nutzung des ÖPNV und von Fahrrädern zu haben, soll eine „hohe Priorität für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie für Unterkünfte und bedarfsgerechte Infrastruktur für Arbeitskräfte/Azubis auf Usedom“ gelegt werden. Zudem könnten Transportangebote von Arbeitgebern die Mobilität für Arbeitnehmer erleichtern.

Forderung nach umweltschonender Mobilität

Die Teilnehmer konnten bei einer Onlineabfrage bestehende Leitbildaussagen bewerten. Besondere Zustimmung erhielten etwa die Aussagen „Mobilität auf Usedom ressourcen- und umweltschonend gewährleisten“ und „alle Verkehrsmittel bei Planung und Umsetzung gleichberechtigt behandeln“. Darin sehen die Moderatoren der Zukunftskonferenzen allerdings einen Konflikt. Ebenso widerspreche die Aussage „Flugverbindungen weiter ausbauen und fördern“ dem Ziel einer umweltschonenden Mobilität.

Der Luftverkehr soll aus Klimaschutzgründen in Zukunft keine so große Rolle mehr spielen. Das war aus Teilnehmerkreisen während der REK-Zukunftskonferenz „Verkehr auf Usedom“ zu vernehmen. Quelle: Dietmar Pühler

Ebenso viel Zuspruch erhielt die Forderung, eine „Teilnahme aller Menschen am gesellschaftlichen Leben durch barrierefreie Mobilitätsangebote zu vertretbaren Kosten“ zu ermöglichen. Auch „frühzeitige Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger bei verkehrsrelevanten Planungen und Maßnahmen“ fordern viele. Hohe Zustimmung gab es für die Aussage „die Chancen nutzen, die innovative Mobilitätslösungen bieten“.

Die Konferenzteilnehmer wurden auch befragt, wann das Leitbild Realität werden soll: 2030, 2040 oder erst 2050? 75 Prozent der Teilnehmer legten sich auf das Zieljahr 2030 fest, was den Willen dokumentiert, umgehend handeln und etwas verändern zu wollen. So gehen fast alle davon aus, dass die meisten Orte auf Usedom im Zieljahr mit alternativen Verkehrsmitteln ebenso schnell erreichbar sind wie mit dem Pkw. Zudem sprechen sich rund zwei Drittel der Befragten dafür aus, öffentliche Kfz-Stellplätze in bebauten Ortslagen zu reduzieren.

Viele Vorschläge zum ÖPNV

Wie das alles geschehen kann, wurde bei einer Ideensammlung deutlich. Hier einige Beispiele: „Pkw-freie Zonen in Orten ausbauen“, „Eisenbahn-Südanbindung inkl. Abzweig nach Anklam und Rundbahn auf der Insel und dem Festland“, „Park-and-ride vor den Inselzufahrten mit vernünftiger ÖPNV-Anbindung“, „Shuttleverkehr vom Bahnhof/Bushaltestellen/Großraumparkplatz“, „Straßenmaut einführen“, „Bonus für Gäste, die ohne Pkw anreisen“, „keine starren An- und Abreisetage“, „Logistikzentrum im Inselsüden“, „Car-Sharing-Stellplätze schaffen“, „Mitfahrerhaltestellen oder andere Anreize, mit denen Fahrgemeinschaften für die Bevölkerung geschaffen werden“.

Die Karniner Brücke soll Teil einer Lösung werden, um mehr An- und Abreiseverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern zu können. Die Bahn braucht einen Reisezeitvorteil gegenüber dem Auto, um konkurrenzfähig zu sein. Quelle: Dietmar Pühler

Sehr viele Vorschläge gab es zur Verbesserung des ÖPNV: „engere Taktung der Buslinien ins Hinterland“, „Ausweitung der Kaiserbäder-Card auf die ganze Insel unter Einbeziehung der Bahn“, „doppelgleisiges Schienensystem“, „Einführung von Bürgerbussen in Randzeiten“, „Einsatz Doppelstockwagen bei der UBB“, „verkehrsträgerübergreifende Angebote entwickeln (Usedom-Ticket)“.

Bald zweispurige Radstraße?

Verknüpfung von Verkehrsträgern. Radfahrer können mit der Fähre zwischen Kamp und Karnin übersetzen. Quelle: Dietmar Pühler

Von den Workshop-Teilnehmern wird aber auch ein Umdenken gefordert: „Klimaziele der EU und von Deutschland erklären“, „Inselweit denken und handeln“, „Einheimische sensibilisieren, kurze Strecken, nicht mit dem Pkw zu bewältigen“. Die regionalen Akteure machen sich schließlich für eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur stark: „Ausbau Radwegenetz“, „bestmögliche Ausschilderung“, „zweispurige Radstraße“, „mehr und sichere Abstellanlagen“, „Ladestationen für E-Bikes“.

Projektleiter Dr. Uwe Reiter findet: „Es ist toll, wie die Leute sich einbringen und diskutieren. Die lokale und regionale Politik ist dafür, etwas zu tun. Sie wollen Engpässe beseitigen.“ Mit dem Auftraggeber sei man im Gespräch, was man machen müsse, damit die Ideen auch umgesetzt werden. Für Uwe Reiter ist das Integrierte Verkehrsentwicklungskonzept ein mahnendes Beispiel. Damals sei dieses am mangelnden Umsetzungswillen der Politik gescheitert.

Bedeutung von UBB und Usedom Rad steigt

Usedom-Rad soll zusammen mit der Usedomer Bäderbahn eine große Rolle bei der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Usedom spielen. Quelle: Dietmar Pühler

Das sei heute anders. „Ich glaube, in den Landkreisen und Ministerien ist der Wille da, das Raumentwicklungskonzept voranzutreiben“, so der Verkehrsplaner. So denke man daran, mit einigen Akteuren wie der Usedomer Bäderbahn und dem Usedom-Rad erste Projekte umzusetzen. Dem guten Beispiel könnten dann andere Akteure folgen und so helfen, das Konzept zu einem Erfolg werden zu lassen.

Dem Regionalen Planungsverband Vorpommern als Auftraggeber ist sehr daran gelegen, „dass man die breite Öffentlichkeit einbezieht“, so Dr. Roland Wenk, Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern in Greifswald. Wenk macht aber auch klar, „dass es politischen Rückenwind braucht. Das geht nur, wenn sich alle einig sind.“ So beobachte man sehr genau, wie sich das Projekt „Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ entwickelt.

Berlin–Usedom in zwei Stunden ist noch eine Vision. Quelle: Dietmar Pühler

Die Projektergebnisse sollen laut Uwe Reiter Mitte bis Ende September in einem öffentlichen Auswerteforum auf der Insel vorgestellt werden. Wer bis dahin noch Anregungen, Fragen oder Beschwerden hat, kann sich direkt an den Regionalen Planungsverband Vorpommern wenden.

Von Dietmar Pühler