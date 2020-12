Insel Usedom

Die Bürgermeister zahlreicher Inselgemeinden haben sich wegen des Baus eines riesigen neuen Containerhafens vor Swinemünde mit einem Brief an die Landesregierung in Schwerin gewandt. Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) wird darin aufgefordert, gemeinsam mit dem Bund auf den polnischen Nachbarn zuzugehen und mit ihm die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger auf deutscher Seite der Insel Usedom bezüglich des Großvorhabens zu diskutieren.

Zugleich soll sich die deutsche Seite für eine Überprüfung durch die EU stark machen, ob beim Bau des Containerhafens tatsächlich die geltenden rechtlichen Regeln eingehalten und die Interessen des deutschen Nachbarn berücksichtigt wurden. Die Bürgermeister machen in dem Schreiben deutlich, dass dazu erhebliche Bedenken ihrerseits bestehen.

Anzeige

Schaden für gesamte Tourismusregion befürchtet

Befürchtet wird nicht nur eine Gefährdung des Tourismus auf der gesamten Insel Usedom und der Insel Wollin, sondern es wird nach Ansicht von Gegnern des Projektes auch irreversible Schäden der ökologischen Lebensgrundlagen beider Inseln und der Küstendynamik geben. Durch den enorm steigenden Schiffsverkehr wird es zu einer Verschlechterung der Luftqualität für die angrenzenden Kur- und Erholungsorte kommen, der Lärm wird deutlich zunehmen und auch die Wasserqualität der Ostsee wird sich verschlechtern. Damit werde eine bedeutende länderübergreifende Tourismusdestination angegriffen und Schaden nehmen. Im Gespräch mit Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) wurden diese Aspekte bereits besprochen.

Lesen Sie auch

Doch den Bürgermeistern geht das noch nicht weit genug, wie der Brief an die Landesregierung verdeutlicht. Daher wollen viele Kommunen entlang der Usedomer Ostseeküste ihre Ablehnung des Containerhafens auch durch den politischen Willen in Form eines Beschlusses der Gemeindevertretung dokumentieren lassen. Die erste Gemeinde, die ihre Bedenken auch mit einem entsprechenden Beschluss gegen den Bau des Containerhafens dokumentiert hat, war die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf. Am 29. Oktober lehnte sie einstimmig den Bau eines Containerhafens vor Swinemünde ab.

Von Schwerin erwarten die Bürgermeister mit Heringsdorf als direktem Nachbarn an der Spitze nun weitere Unterstützung, um das umstrittene Projekt mit Hilfe der EU noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.

Von Cornelia Meerkatz