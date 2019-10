Jagdhornbläser musizieren mit Frischlingen und alten Hasen

Usedom

Die grünen Reiterröcke sind ausgebürstet, die Stiefel gewienert, die breite weiße Krawatte (Plastron) gebügelt und der Hut ausgebeult – es kann wieder losgehen: Die Hubertusmessen stehen vor der Tür. Am Sonntag (3. November) ist um 17 Uhr Auftakt mit der Messe in der Usedomer Marienkirche.

Mit dabei sind die Usedomer Jagdhornbläser und Johannes Gebhard, Dozent für Orgel am Institut für Kirchenmusik der Universität Greifswald. Daniela Heuer, Chorleiterin der Usedomer Jagdhornbläser, ist stolz, einen so renommierten Organisten zur Seite zu bekommen. „Es ist uns eine besondere Ehre, mit ihm zu musizieren – schon die Proben waren ein eindringliches Klangerlebnis“, sagt sie.

Naturtöne füllen das Kirchenschiff

Die Zuhörer bekämen am Sonntag ein ganz besonderes Klangerlebnis geboten. Das Kirchenschiff sei nicht nur wunderschön geschmückt und erstrahle zu Ehren des Schutzpatrons der Jagd – des Heiligen Hubertus – nicht nur in Grün, sondern sei erfüllt von satten Naturtönen, versichert Heuer. Die Bläser bereiten sich immer mit großer Akribie auf diese Messen vor, um den hohen Erwartungen der Besucher auch gerecht zu werden und ihre Herzen auf ganz besondere Weise zu berühren.

Auch die „ Frischlinge“ der Usedomer Jagdhornbläser können es kaum erwarten, endlich die neuen Reiterröcke und schicken Hüte zur Messe einzuweihen. Chorleiterin Daniela Heuer hat die Neuzugänge Dank ihrer langjähriger Erfahrung behutsam in die Welt der Parforcehörner eingeführt. „Ihre Begeisterung für die Musik springt einfach über, wenn wir gemeinsam proben“, sagt Carola über die agile Chorleiterin. Worauf Carola sich am meisten freut? „ Wenn die Bläser nach all den Proben nicht nur in der Gruppe, sondern besonders im Klang der Messe zusammenfinden. Dieser ganz besondere Sound, da geht mir das Herz auf – wenn wir Glück haben, vibriert das Kirchendach. Ich freu mich schon riesig auf die jetzt anstehenden Messen – auch wenn ich ein wenig aufgeregt bin.“

Frank, ein weiterer „ Frischling“ betont, „das Tolle am Hornblasen ist die Tatsache, dass unser Körper das eigentliche Instrument, das Horn, nur verstärkt, was wir mit unserer Luft und unseren Lippen zusammenbringen.“ Für ihn sei es absolut überraschend gewesen, welch phantastische Harmonien innerhalb der Naturtonreihen herauskommen. „Es ist einfach ein großartiges Gefühl, ein Teil von diesem Klang sein zu können – die Messe wird wunderbar“, versichert er.

Parforcehorn ist Balsam für die Seele

Natürlich macht es auch bei den Usedomer Jagdhornbläsern die ausgewogene Mischung aus alten Hasen und Frischlingen – „schließlich wollen wir ein sauberes Konzert abliefern“ sagt Daniela Heuer. „Wir sind ja auch gar nicht alt – im Gegenteil – wir werden immer jünger. Unser Benjamin Max ist mit seinen 24 Jahren jetzt seit 13 Jahren dabei und gehört schon zu den alten Hasen“. Max hat als Kind eigentlich Geige gelernt. Zum Horn bin ich vor 13 Jahren gekommen. Während meines Studiums der Theologie war das Horn dann eine willkommene Abwechslung und Balsam für die Seele, wenn es viel zu lernen gab“, erklärt er und fügt hinzu: „Naturtöne bereiten viel Freude und manchmal auch eine Gänsehaut. Als angehender Pastor ist das Horn außerdem ein phantastisches Instrument, auch mal jemandem eine Fanfare zu blasen.“

Nachwuchs gesucht

Derzeit sind die Usedomer 15 aktive Bläser, zu fast gleichen Teilen Männer und Frauen. Daniela Heuer hofft, dass es noch ein paar werden. „Mein großer Traum wäre, mit 25 oder 30 Bläsern Messen oder Schleppjagden zu begleiten“, so die Chorleiterin. Sie ermutigt daher alle, die nach dem Konzert Lust verspüren, einmal in einer Probe der Usedomer Jagdhornbläser vorbeizuschauen. „Wir proben jeden Montag im Pfarramt Usedom, freitags im Wechsel in Usedom und Gützkow“, sagt Heuer. Am besten sei eine E-Mail an sie: heuer.usedom@freenet.de.

Weitere Termine für die Hubertusmessen in der Region sind am 8. November um 19 Uhr in St. Marien Greifswald, tags darauf am 9. November um 16 Uhr in der Kirche Hoppenrade und am 10. November um 16 Uhr in der Kirche St. Nicolai Gützkow.

Von Cornelia Meerkatz