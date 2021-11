Mellenthin

Das Domizil von Astrid Dannegger strahlt pure Idylle aus: Sanft schmiegt sich das mohnrot gestrichene Haus unter das bemooste Reetdach. Nicht selten bleiben Besucher stehen und lugen durch den Zaun. Dann erhaschen sie unter Umständen einen Blick auf Kater Felix, der auf seinen Samtpfoten durch den Garten schleicht, oder auf eine ihrer Gartenplastiken – die mal in tierischer, mal in menschlicher Gestalt oder als Fantasiewesen daherkommen.

Fast dreieinhalb Meter misst ihr „Gartenwächter“, der im Adamskostüm ein wenig streng auf die Szenerie herabblickt. „Das war die erste Arbeit, die ich hier aufgestellt habe, die sollte auf jeden Fall ins Auge fallen“, erinnert sich Dannegger. Das war 1990, damals ist sie 50, als sie aus Berlin ins beschauliche Morgenitz, einen Ortsteil von Mellenthin auf der Insel Usedom, zieht und dort ihre Keramikwerkstatt eröffnet.

„Für mich war immer klar, dass ich Kunst studieren will“

Die Brandenburgerin stammt ursprünglich aus Müllrose in der Nähe von Frankfurt an der Oder, wo sie 1940 das Licht der Welt erblickt. „Ich habe seit frühester Kindheit gemalt und gezeichnet. Für mich war immer klar, dass ich Kunst studieren will“, erinnert sich die 82-Jährige.

Und diesen Traum macht sie wahr. „Ich wollte zuerst Plastikerin werden, aber das ist für Frauen körperlich sehr anstrengend“, erzählt Dannegger. Also habe sie sich für ein Keramikstudium entschieden, das sie von 1961 bis 1966 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee absolviert und danach als freischaffende Künstlerin in Berlin arbeitet.

Astrid Dannegger: Büste Keramik aus Drehteilen, frei aufgebaut, teilw. glasiert, 2001, 64 cm hoch, 1050 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Auf die Insel verschlug es die Brandenburgerin eher zufällig: Bei einem Urlaub auf Usedom lernt sie ihren Mann kennen, einen Seemann, der aus Wolgast stammt. Für die junge Frau ist es Liebe auf den ersten Blick: „Ich wusste sofort, das ist für immer“, sagt sie.

So ersteigern Sie Werke bei der OZ-Kunstbörse 2021 Bei der OZ-Kunstbörse 2021 kommen auch in diesem Jahr wieder Werke von Künstlerinnen und Künstlern unter den Hammer, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten. Wenn Sie eins oder mehrere davon ersteigern möchten, haben Sie schon vor der Auktion am 26. November in Rostock die Möglichkeit, Gebote über unser Online-Formular abzugeben. Wählen Sie dazu die entsprechende Arbeit aus und geben Sie Ihr Maximalgebot ein. Anschließend bitten wir Sie um eine Registrierung. Wir benötigen Ihre Kontakt-Daten, um Sie bei einem erfolgreichen Bieten um das Kunstwerk zu benachrichtigen. Sobald Sie sich registriert haben, ist Ihr Gebot rechtskräftig. Der endgültige Zuschlag wird allerdings erst während der Auktion Ende November in Rostock erteilt. Werden Sie dort nicht überboten, erhalten Sie - wie bei eBay - das Kunstwerk zu dem Preis, der nötig ist, um das höchste Gebot im Saal zu übertreffen. Alle Künstler-Porträts finden Sie auf ostsee-zeitung.de/kunstboerse.

Bei der Suche nach einem kleinen Ferienhaus seien beide auf eine Ruine in einem denkbar schlechten Zustand gestoßen: „Die sollte wegen Einsturzgefahr abgerissen werden“, sagt Dannegger und lacht. Heute lebt sie in dem liebevoll sanierten Bauernhaus, das sie mit eigenen Kunstwerken, antiken Möbeln und selbst gestalteten Fliesen zu einem Gesamtkunstwerk gestaltet hat. Mit ihrem Mann, der damals zum Töpfer umschulte, arbeitet sie viele Jahre gemeinsam und bildet sogar Lehrlinge aus. Inzwischen ist er gestorben. Gesellschaft leistet ihr Kater Felix.

Astrid Dannegger: „Raumspiel“, Keramik, weiß glasiert, 2001, 80 cm hoch, 170 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Tassen, Becher, Vasen und Schalen aus dem Holzbrandofen

Wenn Dannegger zurückblickt, ist sie zufrieden: „Mit meiner Wahl, Keramik zu studieren, bin ich bis heute sehr glücklich“, sagt die Künstlerin, die in einem selbst gemauerten Holzbrandofen, abgedeckt mit historischen Ziegeln, über Jahrzehnte Teller, Tassen, Becher, Vasen und Schalen fertigte. Röschen oder blaue Pünktchen, Trauben, florale Muster oder Tiermotive, wie Fische, zieren ihre Glasuren und zeigen bis heute ihre unverwechselbare künstlerische Handschrift. An ihrem Arbeitsmaterial mag sie vor allem eines: „Dass es so vielseitig ist. Das hätte ich mir nie träumen lassen“, sagt Dannegger.

Astrid Dannegger: Krug Fayence, bemalt, Holzbrand, 1998, 35 cm hoch, 750 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Auch fantasievolle keramische Skulpturen, die mit trichterartigen Formen und Drehteilen anmuten wie eine Mischung aus Mensch und Maschine, sowie figürliche Terrakotten zählen zu ihren Arbeiten. Inspirieren lässt sie sich unter anderem von Natur und Literatur. „Nach der Wende konnte man alles bestellen, so dass nach und nach eine große Bibliothek entstanden ist“, sagt Dannegger. Und so reihen sich in unzähligen Regalen unterm Reetdach Kunstbände und Belletristik aneinander.

Künstlerin lebt im „Mörderhus“

Auch wenn immer noch zahlreiche Besucher an den Zaun kommen, steht die Künstlerin im hohen Alter nicht mehr täglich in der Werkstatt und arbeitet. „Nur wenn mich die Lust packt“, sagt sie. Neben der Idylle hat ihr Haus auch ein dunkles Geheimnis: Hinter den roten Mauern ereignete sich einst ein brutaler Mord – zumindest im Film.

Zur Person Astrid Dannegger wurde 1940 in der brandenburgischen Stadt Müllrose bei Frankfurt/Oder geboren. Von 1961 bis 1966 studierte sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Keramik. Danach arbeitete sie freischaffend in Berlin und war von 1970 bis 89 in der Künstlergemeinschaft „Kollegium bildender Künstler Schaddelmühle“ aktiv. 1990 zog sie nach Morgenitz, einen Ortsteil in der Gemeinde Mellenthin auf der Insel Usedom, wo sie ihre Keramikwerkstatt betreibt. Ihr Haus diente bereits mehrfach als Kulisse für den Usedom-Krimi.

Über Jahre war das Haus Drehort für den Usedom-Krimi rund um Hauptdarstellerin Katrin Sass, die als Staatsanwältin Karin Lossow in der ersten Episode 2014 ihren Mann im Affekt in Danneggers Haus erschoss. Dass ihr idyllisches Heim seitdem im Dorf den Namen „Mörderhus“ trägt – Astrid Dannegger hat damit kein Problem.

Von Stefanie Büssing