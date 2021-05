Koserow

Mit einem bemerkenswerten Erfolg hat die Pommersche Kunstauktion am Samstag in Koserow ihre 20. Auflage erlebt. Kunsthausinhaber und -betreiber Ralf Waschkau konnte gestern froh bilanzieren, dass immerhin 69 von 105 Offerten einen neuen Besitzer gefunden haben. Ein Resultat, auf das er gehofft hatte und das nach seinen Worten wirksam dazu beisteuere, die Kasse des Hauses für die nähere Zukunft zu stabilisieren.

„Man kann sagen, dass es unsere bislang erfolgreichste Versteigerung gewesen ist“, so der Kunstkenner und -händler. Für ihn ist damit zugleich der nicht ganz risikolose Wechsel von der herkömmlichen und traditionellen Auktion mit Bieterkärtchen im Saal hinein ins weltweite Netz vollauf gelungen. Rund 150 Interessenten nahmen online am 29. Mai an der Versteigerung teil.

Waschkaus Frau Beate, die längst ihren Job als Kunst-„Verpackungsministerin“ aus dem Effeff beherrscht, und Sohn Gustav (20) hatten alle Hände voll zu tun, um alles an zwei Rechnern und vier Telefonen zu managen. Doch abgesehen von einem ganz kurzen Bild- und Tonausfall, der durch den technischen Support umgehend behoben werden konnte, lief alles wie am Schnürchen.

Höhere Verkaufspreise als gedacht

„Mich freut nicht nur, dass immer mehr Bieter den Weg ins Netz finden, sondern gleichermaßen, dass die Verfahrensweise online ausgesprochen geschmeidig und praktikabel funktioniert“, bilanziert der Koserower Gastgeber. Darüber hinaus sei es überraschenderweise zu sehr lebhaften Bietergefechten gekommen, immerhin etwa bei der Hälfte der versteigerten Werke. Nebeneffekt dieses Umstandes ist, dass etliche Arbeiten deutlich teurer vergeben wurden, als es der Startpreis in Aussicht gestellt hatte.

Eine Greifswalder Großfamilie setzte während der Online-Auktion alles daran, dass das Bild in ihren Besitz kommt. Am Ende wurde es für 6000 Euro versteigert. Quelle: Ralf Waschkau

So wurde Gerhard Grafs „Markt in Greifswald mit Blick auf St. Marien“ bei einem Startaufruf von 1200 Euro für immerhin 6000 Euro versteigert. Und es fand damit seinen Weg zurück nach Greifswald, wo eine ganze Großfamilie offenbar sehr lebhaft darum gerungen hatte, das Gemälde zu bekommen. Statt 4500 Euro brachte Arno Rinks „Jahrmarkt/Rummel“ immerhin 6000 Euro ein. Und auch Walter Womackas „Häuser in Loddin“ stießen auf reges Interesse.

Zwei Wochen lang Nachverkauf

Nun bietet das Kunsthaus in der Koserower Karlstraße noch zwei Wochen lang – bis zum 13. Juni – die verbliebenen Arbeiten im Nachverkauf an. Auch dazu kann man sich der Internetplattform des Salons bedienen. Da außerdem für die nähere Zukunft wieder mit vielen Urlaubern in Koserow und auf Usedom zu rechnen ist, hofft Waschkau, dass weitere Arbeiten neue Besitzer finden werden.

Schon am Sonntag, dem Tag nach der Online-Auktion, stand das Telefon kaum still und Interessenten suchten das persönliche Gespräch mit dem Galeristen, um womöglich doch noch das eine oder andere Stück erwerben zu können. Auf weite Wege ins Saarland und sogar bis nach Großbritannien gehen pommersche Kunstwerke nun nach der erfolgreichen Online-Auktion vom Samstag.

Walter Womackas "Häuser in Loddin" stießen auf lebhaftes Interesse während der Auktion. Quelle: Ralf Waschkau

Große Krabbe-Ausstellung geplant

Wie sich das Kunst- und Galeriejahr für den Auktionator und sein Mini-Familienteam gestalten wird, sei derzeit noch von vielen Ungewissheiten geprägt. Auf jeden Fall bereitet er eine große Ausstellung des Einheimischen Norbert Krabbe vor, die den Sommer über in Koserow zu sehen sein wird, sagte Waschkau. Vernissage ist voraussichtlich am 26. Juni. Dazu wird auch eine Monografie des Künstlers erscheinen.

Die nächste Pommersche Kunstauktion könnte über den Jahreswechsel 2021/2022 veranstaltet werden. Das biete sich unter anderem für den Fall an, wenn sich Usedom wieder des lebhaften Interesses vieler Besucher und Feriengäste erfreuen sollte. Im Zweifelsfall wird es die 21. Aktion erst im nächsten Kalenderjahr geben. Die ersten spannenden Werke dafür durfte Waschkau schon annehmen.

Privat hat der umtriebige Kunsthändler vor, eine längere Wanderung bzw. Expedition durch Russland zu wagen, womöglich vom alten Moskau bis in den Kaukasus. Darauf machte ihm vielleicht auch Wilhelm Schmieds „Sagorsk“ besonders Lust – ein Werk, das ebenfalls noch im Nachverkauf zu erwerben ist.

Von Steffen Adler