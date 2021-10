Usedomer Musikfestival: Fulminates Finale mit der NDR Elbphilharmonie

Peenemünde

„Was für ein fulminanter Abschluss: Mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie-Orchesters Orchester unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky und des litauischen Star-Cellisten mit deutschem Pass David Geringas wurde am Sonnabend im Kraftwerk des Museums Peenemünde das Usedomer Musikfestival und damit die Saison im Musikland MV beendet. Wie schon bei allen anderen 31 Konzerten in den zurückliegenden drei Wochen war auch diese Aufführung, die zudem auf NDR Kultur live übertragen worden war, schon lange vorher ausverkauft.

Hochzufrieden war dann auch der Vorsitzende des Fördervereins der Usedomer Musikfreunde, Rolf Seelige-Steinhoff: „Das war epochal. Das kleine und für viele Festivalbesucher oft noch unbekannte Litauen, das in diesem Jahr im Mittelpunkt stand, hat mit dem Festival wunderbare Aufmerksamkeit erfahren. Wir konnten Künstler und Kontraste erleben, die nicht nur das Verständnis für Musik erweitert haben“, betonte er. Das Kontrastprogramm des Abschlusskonzertes hätte in seinen Augen besser nicht sein können, denn es habe die Mauern des Kraftwerks in einem die Ostseeanrainer verbindenden, friedlichen Kontext erbeben lassen.

Musik, die in allen Klangfarben schillert

Das liegt vor allem handfesten Musikprogramm dieses Finales: Mit dem „Don Quixote, Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters für großes Orchester“ (1897) von Richard Strauss und Modest Mussorgskis Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ in der Orchesterfassung Maurice Ravels gab es zwei Werke von programmatisch bildhafter, im Falle Mussorgskis nahezu optisch konkret scheinender Deutlichkeit. Strauss aber konnte das auch, macht es allerdings dem Hörer beim Verfolgen seiner „Romanvertonung“ (Cervantes) etwas schwerer. Was bedeutet, sich auf (s)eine sehr spezielle Art von musikalischer, schon mal naturalistischer Bildhaftigkeit einzustellen.

Starcellist David Geringas brillierte noch einmal mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und den fantastischen Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, Don Quixote" von Richard Strauss. Quelle: Geert Maciejewski

In Peenemünde sorgte ein Klasse-Orchester wie die NDR Elbphilharmonie unter Stanislaw Kochanowski dafür, dass es an klanglich nachvollziehbarem Geschehen, an „Bildern“ und entsprechender prägnanter „Rhetorik“ nicht fehlte. Mit Vehemenz, in allen Klangfarben schillernd, von virtuoser Brillanz und frei- wie großzügiger Gestik bestimmt, kam der Strauss mit Introduktion, zehn Variationen und Finale grandios über die Rampe, zwingend im sarkastisch „ritterlichen“ (Don Quixote) wie im ironisch spöttisch gefärbten (Sancho Pansa) Instrumentationsstil des wohl gerade darin unerreichten Meisters. Träger des Ganzen waren auch die Solisten David Geringas (Violoncello, Don Quixote) und Jan Larsen (Viola, Sancho Pansa).

Nach dieser brillant musizierten, bewusst selbstironisch gemeinten „Fantasie“ konnte man den Strauss´schen Satz besonders genießen: Mein „Don Quixote ist sehr originell, durchaus neu in den Farben und eine recht lustige Vorführung aller Schafsköpfe, die´s aber nicht gemerkt haben, sondern noch darüber gelacht haben.“ Der Jubel des Publikums jedenfalls nach Strauss war so groß, dass David Geringas noch eine wundervoll klangschöne Zugabe bot: Peter Tschaikowskys Moskau-Sonate.

Jan Larsen an der Viola spielte ebenfalls grandios. Quelle: Geert Maciejewski

Ein unvergesslicher Galeriebesuch

Zu Mussorgski/Ravels „Bildern“ muss man nicht mehr viel sagen. Obgleich bestens bekannt, gerieten sie unter den Händen der bestens aufgelegten Elbphilharmoniker zum immer wieder spannenden Gang von Bild zu Bild und zu immer wieder neu empfundenen Sichten auf jedes einzelne der eigentlich vertrauten Bildwerke. Ein in seiner fast ungewohnten Kontrastschärfe eindrucksvoller Galeriebesuch. Denn dieses Elbphilharmonie Orchester – mit Miranda Ehrlich am Kontrabaß spielte übrigens auch eine Musikerin des Baltic Sea Philharmonic mit – spielt auf ungeheurem Niveau. Und durch die Akustik in Peenemünde war es so klangfarbenreich wie eine vor bunter Blütenpracht strotzende Wiese im Hochsommer, sodass auch die Zuhörer in den letzten Reihen total begeistert waren, wie ein zufriedener Festival-Intendant Thomas Hummel feststellte.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Stimme muss man sich merken: Ausrine Stundyte aus Litauen erhielt bei ihrem Auftritt in der Ahlbecker Kirche gleich drei Mal stehende Ovationen. Das war dieser Festival-Saison ziemlich einmalig. Quelle: Geert Maciejewski

Apropos Akustik: Was Klänge vermögen, versetzte bereits einen Tag vor dem Abschlusskonzert die Gäste in der Evangelischen Kirche im Seebad Ahlbeck in Verzücken: Ausrine Stundyte war so großartig, dass es gleich mehrmals stehende Ovationen gab. Was für eine Stimme aus Litauen, was für ein Debüt! Ihren dramatischen Sopran, getragen von Leichtigkeit, schmelzend zart und mit gleitendem Legatogesang wird man nicht so leicht vergessen. Auch das wie in Peenemünde ein unvergesslicher Abend.

Von Cornelia Meerkatz und Ekkehard Ochs