Wird es 2021 ein Usedomer Musikfestival geben und wenn ja, wird es das Format dieses Jahres mit Mindestabstand und beschränkter Besucherzahl geben? Die Macher des Usedomer Musikfestival sind überzeugt, dass es 2021 das Festival in der altbekannten Form an den schönsten Konzertorten der Sonneninsel Usedom geben wird und Beschränkungen nicht mehr nötig sind. Allerdings: Weil heute niemand weiß, wie im Herbst kommenden Jahres die Lage sein wird, lassen sich Intendant Thomas Hummel und sein Team auch nicht auf diese Aussage festnageln.

Fakt ist, dass 2021 Litauen den Länderschwerpunkt des Usedomer Musikfestivals bildet und international bedeutende Solisten und Ensembles bereits ihr Kommen zugesagt haben. Vom 18. September bis 9. Oktober werden daher auf der Sonneninsel Stars und Schätze der Musik aus Litauen präsentiert. Geografisch klein, hat das Land doch musikalisch Herausragendes zu bieten: In besonderer Weise ehrt das Musikfest den litauischen Cellisten, Pädagogen und Dirigenten David Geringas.

Stolpe als Mekka der Cellokunst

Die international hochgeschätzte Musikerpersönlichkeit ist dem Usedomer Musikfestival seit 20 Jahren verbunden und verwandelt seit 2009 das Schloss in Stolpe auf Usedom in ein Mekka der Cellokunst. Im Rahmen des Ostsee-Musikforums fanden so bereits über zehn internationale Meisterklassen und mehr als 50 Konzerte mit dem bedeutenden Cellisten statt. „Wir sind sehr froh, dass wir dafür die Zusage haben“, betont Intendant Hummel.

Der weltberühmte Cellist David Geringas kommt 2021 erneut nach Stolpe, um im Rahmen des Usedomer Musikfestivals aufzutreten. Quelle: Geert Maciejewski

Thomas Hummel zeigt sich stolz, dass das Festival das herausfordernde Corona-Jahr 2020 erfolgreich meistern konnte. „Wir gehörten zu den wenigen Festivals in Europa, die trotz Corona stattfinden konnten. Wir haben auf die jeweilige Situation immer sofort reagiert, auch weil wegen der Pandemie viele bekannte Künstler aus Norwegen nicht anreisen konnten“, sagt er.

Peenemünder Konzerte – Verantwortung und Musikgenuss

Jährliche Höhepunkte des Usedomer Musikfestivals sind die Peenemünder Konzerte im Kraftwerk Peenemünde auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt. Wo die Nationalsozialisten einst Waffen für den Krieg entwickelten, die viele Tausend Menschen das Leben kosteten, setzen bei den Peenemünder Konzerten des Usedomer Musikfestivals herausragende Ensembles, große Dirigenten und bedeutende Solisten Zeichen des Friedens.

Auch im Jahr 2021 begrüßt die Veranstaltungsreihe das auf Usedom gegründete Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan Järvi, das junge Musiker aus allen Ländern des Ostseeraums vereint und innovative, aufsehenerregende Konzerterlebnisse schafft. Ein weiteres Spitzenensemble im Norden, das NDR Elbphilharmonie Orchester, feiert den Abschluss der Musiklandsaison in Mecklenburg-Vorpommern auf Usedom.

„Wir brauchen Initiativen wie die Peenemünde Konzerte gerade in einer Zeit großer Herausforderungen. Musik ist in der Lage, uns wachzuhalten und unsere historische Verantwortung trotz der aktuellen, wenn auch massiven Problemen nicht zu vergessen“, erklärt der Festivalintendant. Er sei dankbar, so Hummel, über die Meisterung des Corona-Jahres 2020 und darüber, dass Persönlichkeiten wie der Friedensnobelpreisträger Lech Walesa oder das Baltic Sea Philharmonic den Rang und die Bedeutung der Peenemünder Konzerte bekräftigten. „Das Usedomer Musikfestival will vor allem eines: „Krieg und Hass setzen wir Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg entgegen“, so Thomas Hummel.

Musikalischer Riese Litauen

Weitere hochkarätige Konzerte während des Festivals im Herbst 2021 führen an die einmaligen und stimmungsvollen Orte Usedoms, wie das Achterwasser. Unweit des Krumminer Naturhafens wird in der Klosterkirche das renommierte Leipziger Streichquartett mit führenden Musikern des Gewandhausorchesters litauische Komponisten mit Werken Robert Schumanns vereinen.

Das Leipziger Streichquartett wird in der Kirche Krummin gastieren. Quelle: Volkmar Heinz

In der Backstein-Kirche des Seebads Ahlbeck bringt einer der bedeutendsten Virtuosen an der Königin der Instrumente, Gewandhausorganist Michael Schönheit, die deutsche Orgelschule mit litauischen Spätromantikern zusammen. Das kleine baltische Land hat musikalisch Großes zu bieten.

Den nächsten Teil seines Konzertprogrammes veröffentlicht das Usedomer Musikfestival vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im März und danach ab Mai. Karten für bereits bekanntgegebene Konzerte können über die Internetseite www.usedomer-musikfestival.de, das Ticketportal www.reservix.de und an allen Kartenvorverkaufsstellen der Insel Usedom erworben werden. Über die aktuelle Lage informiert die Website des Festivals www.usedomer-musikfestival.de.

Bereits feststehende Konzerte sind:

Montag, 20. September, 19.30 Uhr, Schloss Stolpe – Happy Birthday, David Geringas!

Freitag, 24. September, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Seebad Ahlbeck, Orgel mit Gemälden über dem Meer – Michael Schönheit (Orgel)

Donnerstag, 30. September, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Krummin, Deutsch-Litausches Komponistenquartett

Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, Kraftwerk Peenemünde – Abschlusskonzert Ausklang der Saison im Musikland MV, NDR Elbphilharmonie Orchester

