Die Akte „ Schlossberg“, die die Usedomer Gottfried Ehrig und Roland Voth vor sich zu liegen haben, hat einen beachtlichen Umfang. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich die beiden Hobby-Historiker, die gemeinsam mit Erwin Putzke im vorigen Jahr eine Chronik über die Geschichte Usedoms herausgegeben haben, an diesem besonderen Ort festgebissen haben. Sie haben so viel Interessantes zusammengetragen, dass sie sich entschlossen, eigens zum Schlossberg eine Broschüre zu veröffentlichen.

Dazu haben sie den gesamten vorhandenen Schriftverkehr der Kirchgemeinde gesichtet und mit deren Genehmigung kopiert. Besonders intensiv hat sich der 82-jährige Gottfried Ehrig durch die Geschichte gewühlt und war bemüht, die an sich trockenen Fakten in einen lesbaren Text zu packen.

10 000 Reichsmark für Erinnerungskreuz

So hat er herausgefunden, dass das Plateau des Schlossbergs bis 1927 landwirtschaftlich genutzt worden war. „Die Stadt hatte den privat vergebenen Pachtvertrag jedoch aufgekündigt, als zur 800. Wiederkehr der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg die Idee aufkam, ein Erinnerungskreuz auf dem Schlossberg zu errichten.“

Finanziert worden ist das Denkmal zum größten Teil von der Usedomer Bevölkerung. An der Spendensammlung haben sich öffentliche und private Einrichtungen sowie Personen aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Kultur beteiligt. Sie erbrachte 10 000 Reichsmark. Ein beachtliches Ergebnis. Die Einweihungsfeier für das Kreuz fand am 17. Juni 1928 statt.

Spaziergang zum Schlossberg war Kult

Gottfried Ehrig erläutert: „Der Spaziergang zum Schlossberg wurde fortan Kult. Man feierte auf ihm Hochzeiten, Geburtstage, Kindtaufen und auch den Kater nach durchzechter Nacht versuchte man auf ihm loszuwerden. Man genoss die Aussicht auf die Stadt, den Usedomer See, auf das Haff.

Selbst jene, die vorbeifuhren auf Haff und Peenestrom, waren von dem weithin sichtbaren Kreuz berührt. Eine Bronzetafel mit den Worten ‚Gott will nicht erzwungenen, sondern freiwilligen Dienst‘, erinnerte an Otto von Bambergs bedeutsames Auftreten in Usedom.“

Doch 1943, also 15 Jahre später, haben die Nationalsozialisten in ihrem kriegswütigen Rüstungswahn nicht nur Kirchenglocken einschmelzen lassen, sondern auch jene Tafel auf dem Schlossberg, die über das Erinnerungskreuz Auskunft gegeben hat. Nach Kriegsende wollte man das leere Feld am Denkmal wieder mit einer neuen Bronzetafel füllen. Dem in Usedom lebenden Holzbildhauer Willi Schmidt oblag es, nach der Originalzeichnung eine Holztafel für die Herstellung der Gussform anzufertigen. 1950 war dies nach vielen Mühen gelungen. Das Denkmal hatte seine Tafel zurück.

Denkmal ist heute marode

Vor einigen Wochen haben die Usedomer erneut zu einer Spendensammlung aufgerufen, weil das Denkmal marode ist und der Schlossberg zunehmend verwildert. „Für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes braucht es ein Konzept und die professionelle Zusammenarbeit von Denkmalschützern und einem zu beauftragenden Architekturbüro“, unterstreicht Roland Voth. „Der Schlossberg könnte wieder ein touristischer Anziehungspunkt werden und einmal mehr die historische Bedeutung Usedoms für ganz Pommern verdeutlichen. Ich sehe große Chancen, für dieses Projekt sogar Fördermittel zu bekommen.“

Um die angefragten Kontakte weiter verfolgen zu können, wartet der engagierte Hobby-Historiker, der die Sache auch als Mitglied des Tourismusausschusses angeschoben hat, allerdings auf eine Legitimation durch den Bürgermeister. Die steht noch aus.

