Montag kurz vor 11 Uhr: Friseurmeisterin Bianca Orpel befestigt das Protestplakat des Einzelhandels „Wir machen auf... merksam“ an der Tür ihres Salons. Pünktlich um 11 Uhr klopft der Vertreter des Wolgaster Rudervereins, Bürgermeister Stefan Weigler, an ihre Tür. Er möchte die am zurückliegenden Wochenende georderten 80 Gutscheine im Wert von je 25 Euro abholen. Mit ihm kommen weitere Zinnowitzer, darunter auch Stammkunden, in den Friseursalon, um ebenfalls Gutscheine zu erwerben.

Sie alle hatten über die OSTSEE-ZEITUNG erfahren, in welch prekärer Lage sich die Selbstständige befindet und dass sie so verzweifelt war, dass sie trotz des drohenden fünfstelligen Bußgeldes ihr Geschäft wieder öffnen wollte. Über Nacht wurde Bianca Orpel so zu Usedoms vermutlich bekanntester Friseurin.

Allerdings hat sie auf Anraten der Familie, von Freunden und durch das Gespräch mit anderen Geschäftsinhabern und des Rudervereins noch einmal überlegt und sich dann doch für die Plakataktion „Wir machen auf... merksam“ entschieden. „Es droht ja sonst möglicherweise der Entzug der Gewerbeerlaubnis, meine berufliche Grundlage“, betont Bianca Orpel.

Die Mitarbeiterinnen des Zinnowitzer Edeka-Marktes Idelberger waren total überrascht und freuten sich sehr über die Friseur-Gutscheine: Bärbel Edwardson, Katrin Ott, Iris Kaeding, Jana Dembowski, Anne Idelberger-Schmidt und Stefanie Edwardson (v.l.). Quelle: Cornelia Meerkatz

„Ich will endlich wieder arbeiten“

Im gleichen Atemzug beteuert sie, wie gerne sie wieder arbeiten würde und wie dringend sie auch gebraucht werde, denn täglich kämen Kunden, die einen Haarschnitt unbedingt in Anspruch nehmen würden. „Aber die Politik schert sich um uns Kleine nicht. Dieses ständige Öffnen und wieder Schließen der Läden treibt uns letztlich ins Aus – trotz vollmundiger Versprechen von Bund und Land“, so die Friseurmeisterin.

Sie, die mit Unfall und Erkrankung selbst viel Schweres in den vergangenen Jahren mitgemacht habe, könne mit Maskenpflicht, Abstandsregelung und Hygieneregeln ohne Weiteres leben, „aber arbeiten lassen muss man mich“, sagt sie mehrfach. Dennoch ist sie angesichts der Unterstützung durch den Ruderverein Wolgast mit der Gutscheinaktion froh und aufgewühlt zugleich. Trotz Mund-Nase-Schutz sieht man der Frau an, dass sie seit Freitag kaum geschlafen hat. „Ich habe mich getraut zu reden, wie schlimm es um mein Geschäft steht, andere leider nicht“, sagt sie.

Spendenteilung ist für Ruderverein selbstverständlich

Für den Ruderverein als Begünstigter der OZ-Weihnachtsaktion 2020 ist die Hilfe selbstverständlich. „Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass wir das Spendengeld mit weiteren Vereinen und Einzelpersonen, die durch Corona in Not geraten sind, teilen. Und wir haben gesagt, dass wir jenen Frauen und Männern danken, die während der Pandemie immer an den Brennpunkten gearbeitet haben“, verdeutlicht Stefan Weigler. Die Gutscheine will er deshalb vor Ort in Zinnowitz verteilen. „25 Euro als Wert haben wir gewählt, weil ein Haarschnitt meist mehr kostet. Also muss noch etwas Bargeld dazugelegt werden, was gut für die Kasse von Frau Orpel ist“, erläutert er noch.

Ein Dankeschön in Corona-Zeiten mit einem Friseur-Gutschein an die Zinnowitzer Lidl-Mitarbeiterinnen Kathrin Labahn als stellvertretende Filialleiterin, Kati Kammel und Juliane Walter (v.r.). Quelle: Cornelia Meerkatz

Sein erster Weg führt ihn in den Lidl-Markt gegenüber des Friseursalons. Die stellvertretende Filialleiterin Kathrin Labahn schaut zunächst ungläubig, als Stefan Weigler im Namen des Vereinsvorsitzenden Hartmut Rütz die Gutscheine überreicht. Der wäre gern selbst dabei gewesen, aber an diesem Montag darf er endlich wieder auf Montage sein. Kathrin Labahn, Kati Kammel und Juliane Walter, die täglich an der Kasse mit Hunderten Kunden zu tun haben, freuen sich sehr über die Anerkennung.

Wertschätzung für die tägliche Arbeit

Freude beschert der Ruderverein danach den 30 Mitarbeiterinnen des Zinnowitzer Pflegedienstes von Holger Preusche. Der findet, dass es eine tolle Aktion sei. „Die Pflege betagter Menschen ist in Corona-Zeiten doppelt schwer. Da ist diese Wertschätzung durch Friseurgutscheine Balsam für die Seele“, so der Chef und Silke Foetzke, Christine Belke und Christina Puhane nicken zustimmend.

Pflegedienst-Inhaber Holger Preusche und die Pflegekräfte Silke Foetzke, Christine Belke und Christina Puhane (v.l.) freuten sich sehr über die Anerkennung ihrer Arbeit. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ein ähnliches Prozedere gibt es auch im Edeka-Markt Idelberger des Seebades. Stellvertretend für alle 25 Mitarbeiterinnen nehmen Bärbel Edwardson, Katrin Ott, Iris Kaeding, Anne Idelberger-Schmidt und Stefanie Edwardson die Gutscheine entgegen – und strahlen. „Das ist wirklich eine wunderbare Geste des Vereins. Auf diese Weise hat uns noch keiner Danke gesagt“, meint eine sichtlich überraschte Chefin. Und dass sie damit eine ortsansässige Handwerksmeisterin unterstützen, sei doppelt gut, erklären die Frauen.

