Greifswald

Schöne Damen und viel nackte Haut wird es in den kommenden Wochen wieder in Greifswalds Schaufenstern in der Innenstadt zu sehen geben. Bereits zum dritten Mal findet die Ausstellungsreihe statt – den Auftakt macht eine Fotoschau in der Galerie STP am 13. September. Der in Paris lebende Fotograf Uwe Ommer wi...