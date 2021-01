In Greifswald haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch zwei Transporter beschädigt. Sie schlugen Scheiben der auf dem Parkplatz am Elisenpark abgestellten Fahrzeuge ein.

