Vandalismus am Dubnaring: Können Kameras und Sozialarbeiter das Problem lösen?

Greifswald

Demolierte Papierkörbe, beschmierte Wände, zerstörte Sitze: Beim Bau der Freizeitanlagen im Dubnaring hatten Planer und Stadtverwaltung auf eine möglichst vandalismussichere Ausstattung gesetzt. Genutzt hat es wenig. Knapp vier Monate nach der Eröffnung der 275 000 Euro teuren Anlage wurde das Areal erneut Ziel von Randalierern. Diese hatten nach Angaben der Stadt dort über die Feiertage gewütet. „Das Ausmaß der Schäden ist schon außergewöhnlich“, sagte der Leiter des Immobilienverwaltungsamtes, Winfried Kremer. Diese reichen von Schmierereien bis zur Totalzerstörung der neuen Sitzgelegenheiten, Überdachungen und Papierkörbe. Die Stadt zog Konsequenzen und erstattete wegen der Sachbeschädigung Anzeige bei der Polizei.

Al Najjar : Kameras erleichtern Tätersuche

Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung von Schönwalde I, Ibrahim Al Najjar, ist verärgert. „Ich schäme mich für das, was in unserem Stadtteil passiert ist“, sagte er. Die Täter vermutet er unter Jugendlichen, die nicht nur aus Schönwalde I stammen, sich aber regelmäßig abends bis Mitternacht oder noch länger an den Anlagen treffen und Musik hören. Er erneuerte seine Forderung nach einer Installation von Kameras an den Freizeitanlagen, die bereits einen Monat nach der Eröffnung ein erstes Mal beschädigt wurden. „Wir wollen die Jugendlichen nicht beobachten“, sagte er. „Aber wenn es zu Vandalismus gekommen ist, dann erleichtern Kameras die Suche nach dem Täter.“ Zudem hätte eine Kamera präventive Wirkung. „Wenn eine Kamera installiert ist, überlegen sie sich zweimal, ob sie Papierkörbe zerstören.

Videoüberwachung nicht unmöglich

Al Najjar hatte eigenen Worten zufolge die Installation von Kameras bereits im November zum Thema auf einer Ortsteilvertretersitzung gemacht. Damals sei er aber am Rechtsamt abgeblitzt, das wegen des Datenschutzes offenbar Probleme sah, eine Kamera zu installieren.

„Ich kann mich nicht erinnern, gegenüber Herrn Al Najjar geäußert zu haben, dass eine Videoüberwachung am besagten Standort unmöglich ist“, so der Leiter des Rechtsamtes, Tobias Schreiber. Er habe im Rahmen dieser Sitzung darauf hingewiesen, dass eine Videoüberwachung lediglich restriktiv eingesetzt werden könne und unter nicht unerheblichen rechtlichen Beschränkungen stehe. Individualrechte, wie das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild, und Datenschutzrechte stünden dabei dem Interesse der Stadt an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Interesse an der Strafverfolgung mit dem Mittel der Videoüberwachung gegenüber.

Umfassende Abwägung vor Kamerainstallation

Schreiber hält deshalb eine umfassende Abwägung für erforderlich. „Einen Prüfauftrag an das Rechtsamt hat es diesbezüglich bisher nicht gegeben.“ Aufgrund der bisherigen Vorkommnisse am Dubnaring sei aber nicht ausgeschlossen, „dass eine noch vorzunehmende rechtliche Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass eine Videoüberwachung zulässig ist“, so Schreiber weiter.

Ein Prüfauftrag an das Rechtsamt könnte nach den Worten von Al Najjar, der für die SPD in der Bürgerschaft sitzt, nun bald folgen. Heute Abend will sich die OTV erneut mit der Situation am Dubnaring befassen. Während sich bei den Verwüstungen im Oktober die Schäden in Grenzen hielten, beziffert die Stadt die Schäden bei den jüngsten Vorfällen auf mehrere tausend Euro.

Mehr Straßensozialarbeiter erforderlich

Vor allem müsse mehr im sozialen Bereich getan werden, findet Al Najjar. „Dieses Geld in Straßensozialarbeiter zu investieren, könnte dazu beitragen, dass künftig Vandalismus vermieden wird.“ Auch die Stadtverwaltung plädiert für niederschwellige Angebote, also Streetwork. Repressive Maßnahmen würden zu einer Verdrängung an andere Orte führen, aber nicht zu Lösungen, hieß es von der Verwaltung. Das Problem: Mit der Kreisgebietsreform ging die Straßensozialarbeit als Aufgabe an den Kreis über, der in Greifswald dafür zwei Mitarbeiter beschäftigt. Einer der zwei Straßensozialarbeiter ist seit Wochen krank, wie Kreissprecher Achim Froitzheim sagte.

Nach Auffassung von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) muss dringend nachgebessert werden. „Wir sehen ganz klar einen dringenden Bedarf an mehr Sozialarbeitern und werden dazu auch das Gespräch mit dem Kreis suchen“, sagte Fassbinder. „Wir hatten mal neun Straßensozialarbeiter in Greifswald, jetzt nur noch einen. Das reicht nicht aus.“

Zur Situation am Dubnaring hat es nach Angaben der Stadtverwaltung diese Woche bereits ein Gespräch beim OB mit Fachleuten der Verwaltung, der Polizei und dem Mitarbeiter der Straßensozialarbeit gegeben. Das Ergebnis: Die Präsenz vor Ort soll verstärkt werden. Gegebenenfalls werde die Beleuchtung auf dem Platz verbessert. „Die Zerstörungen sind auf jeden Fall nicht hinnehmbar“, hieß es von der Verwaltung. Auch der Präventionsrat wird sich mit der Thematik befassen.

Tagsüber wird Anlage sehr gut angenommen

„Die Anlage wird tagsüber sehr gut von Familien und Kindern angenommen“, so OTV-Chef Al Najjar. Es gebe viele Jugendliche, die dort friedlich zusammensitzen. „Wir haben ganz tolle, liebe Menschen in Schönwalde“, bricht er eine Lanze gegen die Pauschalisierung von Jugendlichen. Mit diesen „Stammgästen“, wie er sie nennt, will er nun das Gespräch suchen. „Ganz viel Verantwortung liegt aber auch bei den Eltern.“

Von Martina Rathke