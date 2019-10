Vandalismus in Greifswald: Hakenkreuze an Freizeitanlage

Greifswald

Enttäuschung in der Verwaltung und bei allen sportbegeisterten Hansestädtern: Die gerade erst fertiggestellten Außenanlagen am Sportplatz Dubnaring in Schönwalde I sind ein Opfer von Vandalismus geworden. Wie Klaus Schuldt vom Immobilienverwaltungsamt der Hansestadt auf der Sitzung des Bauausschusses mitteilte, sei es zu Beschmierungen mit Hakenkreuzen und Beschädigungen, vor allem im Bereich der Überdachungen, gekommen. Erst vor gut einem Monat wurden die neuen Außenanlagen am Sportplatz Dubnaring für die Bevölkerung übergeben.

Vandalismus am Dubnaring Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

In einer Pressemitteilung spricht die Stadt sogar von verbogenen Geräten. „Das ist unfassbar“, sagte Baudezernentin Jeannette von Busse. „Ich bin erschüttert über so viel kriminelle Energie.“ Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. „Wir sind auch dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung“, so Jeannette von Busse. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Stadt lässt nun vor allem die rechtsradikalen Schmierereien schnellstmöglich beseitigen.

Zur Galerie Freizeitanlage ist arg gebeutelt

Es ist nicht das erste Mal, dass Randalierer am Dubnaring ihr Unwesen treiben. So wurde 2018 aus dem frisch verlegten Kunstrasen auf dem Sportplatz ein Stück herausgeschnitten und entwendet. Auch aus dem frisch ausgerollten Rasen im Außengelände schnitten Unbekannte ein Stück heraus.

Lesen Sie weiter

Hier können auch Erwachsene spielen

Greifswald investiert in Schulen und Sportanlagen

Von Anne Ziebarth