Vargatz: Neuer Gehweg durchs kleine Dorf

Vargatz

Lange wurde in der Gemeinde Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) darum gerungen, eine Lösung für die Erneuerung des Gehwegs im Ortsteil Vargatz zu finden. Nun endlich nimmt das Projekt Gestalt an: Die Firma Landschaftsbau GmbH aus Siedenbüssow hat den Auftrag erhalten, in dem 100-Seelen-Dorf den rund 500 Meter langen Gehweg zu bauen.

Die komplette Maßnahme kostet 220.000 Euro und wird zu 90 Prozent über das Programm der Flurneuordnung gefördert – die Gemeinde erhält dafür 198.000 Euro. Laut Ausschreibung dauern die Bauarbeiten noch bis Ende Oktober an, so Bauamtsleiter Ronny Saß vom Amt Züssow.

Solange müssen Dorfbewohner, aber auch Durchreisende mit einer Ampelregelung vorlieb nehmen. Wer nicht unbedingt Vargatz als Ziel hat, sollte daher besser die alternativen Straßen über Gützkow und Dargezin/Kammin nutzen.

Von ph