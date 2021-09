Berlin/Greifswald

Eckhart Pscheidl-Jeschke ist hin- und hergerissen. „Ich bin natürlich besorgt“, sagt der 51-jährige Greifswalder. Sein Sohn, der Klimaktivist Henning Jeschke (21), befindet sich seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik. Hennig sei erwachsen und entscheide selbst, was er macht. „Meine Meinung ist da nicht relevant“, erklärt der Vater. Aber wenn sich akute Lebensgefahr abzeichne, werde er doch eingreifen. „Ich werde nicht zusehen, wie mein Kind stirbt“, sagt Pscheidl-Jeschke.

Der Greifswalder Fotokünstler unterstützt seinen Sohn persönlich in einem Camp in der Nähe des Berliner Reichstags. Zusammen mit fünf weiteren jungen Leuten will der Student so lange hungern, bis die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) zusagen, mit ihnen ein Gespräch zu führen, das öffentlich und live übertragen wird.

Jakob Heinze steht in einem Zelt in der Nähe des Reichstagsgebäudes auf einer Waage. Der Aktivist befindet sich seit 17 Tagen im Hungerstreik für den Klimaschutz. Am Abend zuvor war er bewusstlos in die Charité eingeliefert worden. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Baerbock forderte ein Ende des am 30. August begonnenen „Hungerstreiks der letzten Generation“. Rumen Grabow (20), ein weiterer Aktivist, kommt ebenfalls aus Greifswald. Die Reaktionen im Netz über ihren Hungerstreik fallen unterschiedlich aus. Neben Zustimmung gibt es auch Spott und Ablehnung – das ganze sei nichts anderes als Erpressung, mit dem Ziel, in die Medien zu kommen. Ein Sprecher der Bundesregierung appellierte an die Aktivisten, ihre Gesundheit nicht zu gefährden.

Seit Montag kein Vitaminsaft mehr

Vater Pscheidl-Jeschke akzeptiert die Entscheidung seines Sohnes, trotzdem weiterzumachen. Für ihn ist es keine Erpressung, sondern Notwehr. „Sie zeigen nur das, was ihrer Generation bevorsteht, wenn sich nichts ändert“, sagt der Greifswalder. Viel mehr Hungersnöte als heute und unvorstellbare Massen von flüchtenden Menschen auf der Suche nach Nahrung – so sehe Henning seine Zukunft – wenn nicht sofort die Klimawende eingeleitet wird.

Das Camp des Klima-Hungerstreiks im Berliner Regierungsviertel. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Am Montag verschärften die Hungerstreikenden ihre Aktion. Seitdem verzichten sie auf den verdünnten Vitaminsaft, ihre bis dahin letzte Nahrung. „Kurze Strecken laufen und auch Sitzen sind anstrengend geworden. Wenn wir aufstehen, wird uns schnell schwarz vor Augen“, berichten die beiden Greifswalder Aktivisten per E-Mail aus ihrem Zelt.

Das Gespräch mit den Politikern soll am 23. September, drei Tage vor der Wahl, stattfinden. Sieben bis neun Kilo hätten sie bereits abgenommen, erklären Jeschke und Grabow. Das seien elf bis zwölf Prozent ihres Körpergewichts. Bei einem Verlust von 17 Prozent werde es bedrohlich. Mittwoch gaben die Spitzenkandidaten bekannt, nur zu Einzelgesprächen bereit zu sein, und das auch erst nach der Wahl – was die Sechs in ihren Zelten ablehnten.

Ohnmächtig in die Charité

„Henning hat sich schon immer für Gerechtigkeit eingesetzt“, berichtet der Vater. Nach dem Abi fing sein Sohn in Lüneburg ein Studium an. Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Er wandte sich schnell enttäuscht ab, ist aber noch eingeschrieben. Seine Mutter, Pscheidl-Jeschkes Frau, ist nicht im Camp. Ihr Kind in einer so bedrohlichen Lage zu sehen, sei eine zu große emotionale Belastung.

Im Umfeld der Familie habe es zunächst auch kritische Äußerungen zu der Aktion gegeben. Das habe sich aber geändert, nachdem Hennig erklärte, warum er so etwas Extremes macht: Weil die Bedrohung durch die Klimakrise genauso extrem sei.

Die Gruppe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz: Henning Jeschke, Mephisto, Lina Eichler, Rumen Grabow, Jacob Heinze (v.l.). Sie wollen so lange keine Nahrung zu sich nehmen, bis die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen Quelle: Christian Ditsch/epd

Pscheidl-Jeschke würde eingreifen, wenn Henning in ernste Gefahr gerät. „Aber ich habe mir keine Frist gesetzt, dass ich nach so und so vielen Tagen etwas mache.“

Am Dienstagabend fiel einer der Hungerstreikenden, Jakob Heinze, in Ohnmacht. Der 27-Jährige kam ins Krankenhaus. Am nächsten Tag saß er wieder im Zelt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz – gegen den Rat von Ärzten der Charité. Die Parteien hätten komplett versagt, sagen die Hungerstreikenden, sie werfen den Politikern Mord an ihrer Generation vor.

Freunde seit der Schule

Die beiden Greifswalder Aktivisten kennen sich seit der Schulzeit, beiden wuchsen in der Hansestadt auf. Im Winter 2019 gingen sie zusammen zu den Demos von „Fridays For Future“, später machten sie mit bei Aktionen von „Extinction Rebellion“ und „Ende Gelände.“

Sie berufen sich auf einen Bericht des Weltklimarates IPCC, laut dem der Welt nur noch drei Jahre bleiben, um die Trendwende zu schaffen. Neben den Gesprächen mit den Politikern fordern die Hungerstreikenden die Einrichtung eines Bürgerrats, der Entscheidungen zur Klimapolitik direkt auf den Weg bringt, ohne dass das Parlament zustimmen muss.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch wirken die Aktivisten sichtlich geschwächt, mit müden Augen und eingefallenen Gesichtern. Die letzten drei Tage seien die schlimmsten gewesen, sagen sie. Mediziner checken die jungen Leute – die jüngste ist 18, der älteste 27 Jahre alt – regelmäßig durch, berichtet Vater Pscheidl-Jeschke. Die meiste Zeit liegen sie auf dem Rücken und dösen oder geben Interviews.

„Die Energie ist weg“, erklärt der 51-Jährige, der ständig anwesend ist. In einer Woche läuft das Ultimatum der Gruppe aus. „Entweder ihr geht auf unsere Forderungen ein oder wir sterben hier“, sagte Rumen Grabow vor ein paar Tagen. Eckart Pscheidl-Jeschke will das nicht zulassen.

Von Gerald Kleine Wördemann und Leonie Gau