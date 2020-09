Veranstalter wuppen Greifswalder Kulturnacht mit Musik, Theater und mehr

Greifswald

Not macht erfinderisch. Und Akteure der Kulturszene lassen sich noch lange nicht von der Corona-Pandemie in die Knie zwingen, weshalb es auch in diesem Jahr eine Greifswalder Kulturnacht geben wird. Die 18. Auflage fällt zwar im Vergleich zu Vorjahren kleiner aus, lässt einige lieb gewonnene Formate vermissen. Doch immerhin zeigen rund 30 Mitveranstalter am 11. September, wie vielfältig und kreativ das Kulturleben in Greifswald ist. Es wird wieder gelesen, gejammt, gelauscht, geschaut und gebastelt.

Offiziell eröffnet wird die Kulturnacht um 17 Uhr mit den „Singenden Balkonen“. Sie laden in diesem Jahr bereits zum 7. Mal zu einem Spaziergang durch Schönwalde II ein: Chöre, Bands und Solisten präsentieren Kurzkonzerte von je zehn Minuten. Zeitgleich startet im Kuba die Konzertnacht der städtischen Musikschule. „Wir präsentieren über sechs Stunden ein abwechslungsreiches Programm, das mit der Premiere und einer zweiten Aufführung eines Kindermusicals beginnt“, macht Klavierlehrer Alexander Girod neugierig. „Die Reise des Regentropfens“ aus der Feder des Greifswalder Komponisten Daniel Schneppe ist ein Stück für die ganze Familie.

Groovties und Jasper auch im Kuba

Ursprünglich als Geschichten-Lieder-Programm konzipiert, beinhaltet es nunmehr auch coole Choreografien, die Tanzpädagogin Conny Hege erarbeitete. „In der vollen Version sind bis zu 23 Kinder zu erleben“, so Girod. Er ist froh, dass die Proben mit den jungen Tänzern bereits im Kulturbahnhof stattfinden können.

Gratis für die Musikschule, wohlgemerkt. „Ohne diese Unterstützung wäre das Projekt nicht zu verwirklichen gewesen“, ist er Geschäftsführerin Lisa Krause und ihrem Team dankbar. Die städtische Einrichtung hat aber zur Kulturnacht noch mehr im Programm: Auch verschiedene Ensembles, die Big Band „Groovties“ sowie das Quintett „Jasper“ treten im Wechsel bis 23 Uhr im „Kuba“ auf.

Orgelmusik und Improvisationen

Musikalisch wird es übrigens an vielen Orten zugehen: Auf dem Schoner „Vorpommern“ und in Wieck spielt das Greifswalder Blasorchester. Das Trio „KlarinAkkord“ mit Klarinette, Akkordeon und Schlagwerk tritt im „Poro“ auf, romantische Orgelmusik ist in der Marienkirche zu erleben. Auch die Musikschule am Wall ( Goethestraße 5) lädt ab 20 Uhr zu einem Konzert ein. Da heißt es für manchen, sich zu entscheiden. Denn zeitgleich beginnt im St. Spiritus das Konzert der schwedisch-ugandischen Sängerin Jaqee mit Band.

Ihr Auftritt war eigentlich für das Kulturfestival „ Nordischer Klang“ im Mai geplant, fiel coronabedingt aus und wird nun auf diese Weise nachgeholt. Zwei Stunden zuvor geht es auf der Hof-Bühne bereits mit Livemusik los: Das Duo „Jade“ steht für zwei Gitarren, Gesang und Raum für Improvisation, die Musiker begeistern Classic-Rock-Fans genauso wie Pop-Hörer.

Auf den Spuren Greifswalder Autoren

An manchen Orten öffnen sich die Türen zur Kulturnacht schon etwas früher, so zum Beispiel in der Galerie STP in der Mühlenstraße, wo Besucher ab 12 Uhr die Fotoausstellung „Wald und Bäume“ besichtigen können. Ab 14 Uhr sind Interessenten eingeladen, auf den Spuren von Sybilla Schwarz, Hans Fallada und Wolfgang Koeppen zu wandeln. Zu diesem Spaziergang durch die Stadt lädt die Pommersche Literaturgesellschaft ein, Treffpunkt ist der Kunstkubus am Karl-Marx-Platz.

Die Kunstwerkstätten veranstalten ab 16 Uhr ein farbenfrohes Kunstfest im Haus und im Garten mit Druckstrecke und Malen an Staffeleien. Das Gustaf-Dalman-Institut hingegen verlegt seine Lesung ins Internet und stellt ganztägig 15 Orient-Postkarten vor.

Neu dabei: Straze

„Ganz neu dabei ist die ‚ Straze‘“, sagt Tobias Reppin vom städtischen Amt für Bildung, Kultur und Sport, das die Veranstaltungen koordiniert. Dort gebe es Deutschpunk auf dem Hof zu erleben. Außerdem ziehe das Studententheater Greifswald, bislang in der Franz-Mehring-Straße 48 zu Hause, von dort ins neue Domizil Straze und mache die gesamte Strecke mit kleinen Theateraktionen auf sich aufmerksam.

„Wir freuen uns, dass trotz der schwierigen Voraussetzungen aufgrund der Corona-Pandemie so viele Greifswalder Einrichtungen und Akteure zur Kulturnacht wieder mitmachen“, sagt Tobias Reppin. Das zeige, dass die Greifswalder selbst unter erschwerten Bedingungen ein großes Herz für Kunst und Kultur haben. Manche Veranstalter sagten allerdings auch schweren Herzens ab: Zu ihnen zählt die Stadtbibliothek, wo die Dachsanierung zusätzliche Einschränkungen mit sich bringe. Auch Hugendubel sowie Flower Power sind coronabedingt in diesem Herbst nicht dabei.

Lesung und Himmelsbeobachtung

Dafür laden die Plattsnacker des Bürgerhafens anlässlich des 200. Geburtstages der niederdeutschen Lyrikerin Alwine Wuthenow zu einer Lesung in die Alte Sternwarte ein. Der Schriftsteller Hans Jürgen Schumacher liest im Pommernhus aus einem noch unveröffentlichten Manuskript über Sybilla Schwarz und lüftet ein Geheimnis der berühmten pommerschen Dichterin.

Schüler der Medien- und Informatikschule bringen die Hausfassade der Martin-Luther-Straße 9 zum Leuchten, die Sternwarte lädt zur Himmelsbeobachtung, der Dom zum Blick über das nächtliche Greifswald. Das Programmheft gibt es in der Greifswald-Information am Markt und bei allen Mitveranstaltern.

Von Petra Hase