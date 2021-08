Veranstaltungen am Wochenende in Greifswald: Konzerte, Stadtfest und Segeltörn

Greifswald

Das Fest für den berühmtesten Sohn der Stadt, Caspar David Friedrich, steht an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Auch Fans von Konzerten, Lesungen und Ausstellungen können aus einem breiten Angebot an Veranstaltungen wählen. Das sind die Tipps zum Wochenende für Greifswald und Umgebung.

Freitag: Diskussion, Ausflug und Konzert

Künstlerinnen verschiedener Genres aus Deutschland, Dänemark und Finnland stellen zwischen 12 und 17 Uhr ihre Werke im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus aus. Die Veranstaltung unter dem Titel „Expedition Nova“ gehört zum Festival Nordischer Klang und zeigt Besuchern Videos, Malerei, Installationen, Grafiken und Porzellan.

Wer die Welt der heimischen Käferarten kennenlernen will, nimmt an der Exkursion und dem Vortrag mit dem Experten Holger Ringel um 15 Uhr in der Straze, Stralsunder Straße 10/11 teil. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 03834/776848.

Um 18 Uhr startet auf dem Marktplatz oder bei schlechtem Wetter in der Straze die zweiwöchige Bustour durch MV „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ Die Veranstalter laden zu Gesprächen mit der Autorin Judith Schlansky, dem Journalisten Mathias Greffrath und Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future ein.

In der Straze liest anschließend um 20 Uhr Steffen Dobbert aus seinem Buch „Heimatsuche“, für das er in 80 Tagen durch MV gereist ist. Um 21 Uhr steht das Rap-Duo Hinterlandgang aus Siedenbüssow auf der Bühne und präsentiert sein neues Album „Cocaine for the Kids“.

Ebenfalls um 21 Uhr lädt der Mensaclub zur Party „Gruftgesänge“ ein. DJs spielen Gothic Rock, Elektro und Dark Wave. Der Einlass beginnt um 22 Uhr, ab 23 Uhr kostet der Eintritt drei Euro.

Samstag: Stadtfest und Musik im Dom

Das Stadtfest „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ lädt Besucher zwischen 10 und 16 Uhr zu Mitmachaktionen, Konzerten und Führungen im St. Spiritus, auf dem Markt, dem Pommerschen Landesmuseum, dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum und dem Dom St. Nikolai ein. Der Eintritt zu allen Veranstaltungsorten ist kostenfrei.

Verschiedene Akteure bieten von 14 bis 18 Uhr beim Stadtteilfest in Schönwalde II auf dem Hof des Begegnungszentrums Schwalbe, vor der Kiste und auf dem Kleinspielfeld vor dem Humboldtgymnasium Mitmachangebote und ein musikalisches Programm an.

Die Gemeinde Behrenhoff lädt ab 13 Uhr zu Mitmachaktionen und ab 20 Uhr zu Tanzveranstaltungen beim Parkfest ein. Die finnische Pianistin Terhi Dostal ist um 19 Uhr in der Aula der Universität zu hören. Der Eintritt kostet 12 Euro/ acht Euro ermäßigt. Das Timur Valitov Quartett aus Dresden spielt um 21 Uhr im Dom St. Nikolai Jazz für Saxofon, Bass, Piano und Schlagzeug. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Open Ship und Bogenschießen

Die Crew des Segelschulschiffs „Greif“ lädt Interessierte zur Besichtigung beim Open Ship ein. Geöffnet ist von 11 bis 17.30 Uhr am Liegeplatz des Schiffes an der Südmole in Wieck.

Bogenschießen lernen Groß und Klein unter professioneller Anleitung im Naturerlebnispark Gristow von 10 bis 16 Uhr. Adresse: Wiesenweg 18a, 17498 Mesekenhagen, Anmeldung unter 0176 283 999 85.

Ein dreistündiger Törn mit dem Traditionssegler „Vorpommern“ auf den Greifswalder Bodden startet um 16 Uhr am Museumshafen. Erwachsene zahlen 54 Euro, Kinder zwischen vier und 14 Jahren 45 Euro. Anmeldung unter 03834 8536 1380. Das Kino Cinestar zeigt um 17 Uhr zum Festival Nordischer Klang den oscarprämierten Film „Der Rausch“.

Von Christopher Gottschalk