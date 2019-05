Greifswald

Bier und Bollerwagen – Mehr braucht es für viele Männer am Herrentag nicht. Wer nach einer Alternative sucht, wird nicht enttäuscht. Hier kommen die Veranstaltungstipps für den Vatertag:

Los geht’s am Donnerstag um 10 Uhr im Kulturbahnhof. Geboten wird Deftiges vom Grill, Bier vom Fass und Partymusik mit DJ. Der Eintritt ist kostenlos. Familiär wird es hingegen ab im Boddenhus. Ab 10 Uhr wartet ein Barbecue und Livemusik auf die Herren, für die Kids ist Kinderdisco und Hüpfburg angesagt. Einen Tribut an die Männerwelt gibt es ab 10 Uhr auch im Hafen Marina Kröslin. Versprochen wird hier ein stimmungsvoller Tag mit Live-Musik von der "Speedy's Company", Speisen und Getränken. Zusätzlich gibt es am Abend ein Buffet.

Konzert und Weinverkostung am Freitag

Wer seinen Kater vom Herrentag am Freitag bis zum Abend gut überstanden hat, auf den wartet ab 19.30 Uhr ein Irish-Folk-Konzert mit der Band„Iontach“ featuring Harriet Earis & Hendrik Morgenbrodt in der Kirche Wieck.

Wer nach dem Herrentag noch immer in Trinklaune ist, aber auf Wein statt Bier setzt, ist am Freitagabend im Café Koeppen genau richtig. Ab 19.30 Uhr gibt es eine italienische Weinverkostung mit Abendbrot und künstlerischen Intermezzi. Preis pro Person: 32 Euro, Anmeldung unter 03834-414189

„Ihr Kinderlein kommet...“

Am Sonnabend, 1. Juni, dürfen sich dann die Kleinsten bei verschiedenen Kindertagsfesten austoben. Von 10 bis 18 Uhr gibt’s im Kulturbahnhof eine Party mit Ponyreiten, Bastelstraße sowie Kinderschminken. Auch ein Feuerwehrauto darf aus nächster Nähe bestaunt werden.

Weiter geht es um 11 Uhr auf dem Greifswalder Marktplatz mit Hüpfburgen, einem Märchen-Karussel und dem Finale des Stadtwerke Streetsoccer-Cups weiter. Ab circa 15 Uhr machen über 60 Oldtimer einer Rallye kurz Station auf dem Markt. Mit Live-Musik, dem Schnuppe-Figurentheater, Ausfahrten auf den Traditionsseglern und maritimem Handwerk zum Ausprobieren gibt es ab 14 Uhr auf dem maritimen Kinderfest am Fangenturm.

Viel zu feiern gibt es auch im Greifswalder Umland. Von 10 Uhr bis open end lädt das Schloss Griebenow zum Parkfest ein. 10 bis 17 Uhr gibt es den Sommermarkt (Eintritt kostenlos), um 11 Uhr rockt Schlagersternchen Nicci Sander die Bühne, 16 Uhr kommt ein Kinder-Clown und Zauberkünstler und ab 20 Uhr gibt es Schlager auf die Ohren (Eintritt: fünf Euro).

Christin Lachmann